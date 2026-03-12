AK Parti'li Beyazıt'tan Nazilli'de asılan pankart ve afişlere tepki
AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, ilçede çeşitli noktalara asılan ve üzerinde "CHP Nazilli Gençlik Kolları" yazısı ile logosunun da yer aldığı pankart ve afişlere tepki gösterdi.
AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, ilçede çeşitli noktalara asılan ve üzerinde "CHP Nazilli Gençlik Kolları" yazısı ile logosunun da yer aldığı pankart ve afişlere tepki gösterdi.
Beyazıt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasetin seviyesinin düşürülmemesi gerektiğini belirtti.
Pankart ve afişlerde yazılanlara tepki gösteren Beyazıt, şunları kaydetti:
"Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin hemen ardından başlattığınız propagandalarınız her geçen gün daha da çirkin bir hal alıyor. Bugün sabah Nazilli'de belirli noktalara Özlem Hanım ile ilgili posterler asıp beraberinde Cumhurbaşkanımızı da karalayan yazılar yazmışsınız. Bunu yapan kanun bilmezler, elbet cezasını çekecektir. İş yapamazsınız bizden bilirsiniz, siyaset yapamazsınız onu da bu milletten bilirsiniz. Size en güzel dersi bu millet sandıkta verecek."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.