Aydın'da tırın çarptığı yaya öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yenikent Mahallesi'nde, A.K. yönetimindeki 09 AGA 933 plakalı tır manevra yaptığı esnada Bahar Durmaz'a (52) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tır şoförü gözaltına alındı.

