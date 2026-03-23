        Kuşadası Belediyesi Başkan Vekilliğine Tahsin Demirtaş seçildi

        Kuşadası Belediye Meclisinde, "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş seçildi.

        Giriş: 23.03.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Kuşadası Belediyesi Başkan Vekilliğine Tahsin Demirtaş seçildi

        Kuşadası Belediye Meclisinde, "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş seçildi.

        Kuşadası Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.

        Toplantıda tutuklanan Günel'in yerine Başkan Vekilliği için seçim yapıldı.

        CHP Grubu'nun adayı Tahsin Demirtaş, Cumhur İttifakı Grubu'nun adayı ise Tacettin Özden oldu. İYİ Parti Grubu aday çıkarmadı.

        Yapılan gizli oylamada Demirtaş 23, Özden 3 oy aldı, 3 oy boş, 2 oy geçersiz sayıldı.

        Başkan Vekilliğine seçilen Demirtaş, "Geçici olarak, vekaleten bu görevi üstlenmiş bulunuyorum. Biz emanete sahip çıkıyoruz. Sadece geminin güvenli limana yanaşmasını sağlamak için buradayız." dedi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında Ömer Günel'in de bulunduğu 5'i tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı, "rüşvet almak" suçlamasından tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Savaş istemiyoruz" diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        Benzer Haberler

        Köşk'te dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü
        Köşk'te dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü
        Efeler'de Pınarbaşı Mesire Alanı bakıma alındı
        Efeler'de Pınarbaşı Mesire Alanı bakıma alındı
        Balık ve dana yemeği kategorilerinde altın madalya kazandılar
        Balık ve dana yemeği kategorilerinde altın madalya kazandılar
        Başkan Çerçioğlu: "Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz"
        Başkan Çerçioğlu: "Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz"
        Buharkent'te ilk yardım ve sağlıklı yaşam eğitimleri verildi
        Buharkent'te ilk yardım ve sağlıklı yaşam eğitimleri verildi
        Ağaçlar çiçek açtı, bahçelerde meyve tutumu takibi yapıldı
        Ağaçlar çiçek açtı, bahçelerde meyve tutumu takibi yapıldı