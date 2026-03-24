Aydın'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mavişehir Mahallesi'ndeki arazide bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 23 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen B.D'yi (54) yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan B.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.