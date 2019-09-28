Aydın Eczacı Odası’nda kongre heyecanı Başkan Karaarslan: Semayenin sağlık alanına karlılığını arttıracağı bir pazar olarak görmesine karşıyız

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Aydın 21. Bölge Eczacı Odası'nın 2019 yılı olağan Seçimli Genel Kurulu başladı. Yarın sandık başına gidecek olan eczacılardan güven almak için yeniden aday olan Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Yaşadığımız süreçler gerek ekonomik açıdan gerekse bürokratik açıdan hak ettiğimiz yeri hala alamadığımız gerçeğini de değiştirmiyor. Sermaye sağlık alanına karlılığını artıracağı bir pazar olarak bakıyor. Biz buna karşıyız, karşı durmaya devam edeceğiz” dedi.

Aydın Eczacı Odası’nın hizmet binasında gerçekleştirilen Ayhan Süer Arda’nın Divan Başkanlığı’nda gerçekleştirilen kongreye eczacılar yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede, odanın çalışmaları slayt eşliğinde üyelere aktarıldı.

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan yaptığı konuşmada,”Bizler halkımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına özveriyle çalışan çok özel ve değerli bir mesleğin mensuplarıyız. Sağlık Bakanlığı’nın da tanımlaması ile Birinci Sınıf Sağlık Hizmetlerinin bir parçasıyız. Ancak yaşadığımız süreçler gerek ekonomik açıdan gerekse bürokratik açıdan hak ettiğimiz yeri hala alamadığımız gerçeğini de değiştirmiyor. Sermaye sağlık alanına karlılığını artıracağı bir pazar olarak bakıyor. Zincir eczaneyi denedi ama bizim karalı duruşumuzla bunu başaramadı ancak bundan tamamen vazgeçtiği de söylenemez. Şimdilik strateji değişikliği yaparak elimizden değerlerimizi birer birer alıyor. Mamalarla başlayan süreç, gıda takviyeleri veteriner ilaçlar, ilaçtan kozmetiğe geçerek pazara açılan ürünler ve en son kan ürünleri ile devam ediyor. Kan ürünleri konusunda gerek Türk Eczacıları Birliği, gerek bizler basın açıklamaları yaparak sürecin yanlışlığını ve eksikliklerini dile getirdik ancak henüz olumlu bir gelişme sağlandığını söyleyemiyoruz. Meslektaşlarımızın hakkını savunmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Geride kalan iki yıllık süreçte özveriyle çalışarak eczacıların güvenine layık olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Karaarslan, “Her dönem olduğu gibi bu dönem de mesleğimizin yüz karası muvazaa ile etkin mücadelemizi sürdürdük. Adnan Menderes Üniversitesi içine eczane açılması yönünde yoğun girişimler olmuştu. Odamızın karalı duruşu ve yaptığımız idari ve hukuki girişimler neticesinde bu girişimler sonuçsuz bırakıldı. Dahası aldığımız bu güzel sonuç emsal gösterilerek farklı şehirlerdeki benzer girişimlerin engellenmesi sağlandı. Odamızı Kurumsal olarak gerek ilimizde gerekse Türk Eczacıları Birliği nezdinde en iyi şekilde temsil etmeye özen gösterdik. Türk Eczacıları Birliği Komisyonlarına, düzenlenen çalıştaylara, Başkanlar Danışma Kurulu Toplantılarına, Bölgelerarası Toplantılara ve Kongrelere aktif olarak katılım sağlamak suretiyle Odamızın görüş ve önerilerini ifade ederek mesleğimizin gelişimine katkıda bulunmaya özen gösterdik” diyerek eczacıların ve mesleki sorunların çözümü konusunda desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

AYDIN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:34

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