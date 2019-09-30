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Aydın’da Ağustos ayında ithalat ve ihracat azaldı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı, Ağustos ayı Dış Ticaret İstatistiklerine göre Aydın' İhracat yüzde 2,8 ithalat ise yüzde 18,0 azaldı.

Aydın’da Ağustos ayında ithalat ve ihracat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı, Ağustos ayı Dış Ticaret İstatistiklerine göre Aydın’ İhracat yüzde 2,8 ithalat ise yüzde 18,0 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, “İhracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2,8 azalarak 48 milyon 10 bin dolar, ithalat ise yüzde 8,0 azalarak 14 milyon 12 bin dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 22’inci il olurken ithalatta ise 31’inci sırada yer aldı. Aydın’dan, 2019 yılı Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 4 milyon 897 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 4 milyon 880 bin dolar ile İspanya ve 4 milyon 96 bin dolar ile ABD izledi. Aydın’a, 2019 yılı Ağustos ayında en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 3 milyon 98 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 1 milyon 264 bin dolar ile İtalya ve 1 milyon 143 bin dolar ile İspanya izledi. Ağustos ayında Aydın’da fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, “Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento’’ (12 milyon 185 bin dolar) oldu. Bu fasılı “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” (8 milyon 877 bin dolar) ve “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı” (7 milyon 154 bin dolar) fasılları izledi. Ağustos ayında; Aydın’da ithalatı en yüksek fasıl, “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” (2 milyon 945 bin dolar) oldu. Bu fasılı; “Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı” (1 milyon 491 bin dolar) ve “Plastikler ve mamulleri” (1 milyon 234 bin dolar) fasılları izledi” denildi.

AYDIN

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 16:23
  • AKŞAM 19:01
  • YATSI 20:16
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