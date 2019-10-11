Aydın İŞKUR Müdürü Terzi’den engelli ve eski hükümlülere hibe çağrısı

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi, İŞKUR’un engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için verdiği hibe desteği projesi hakkında çağrıda bulunarak, “ Hiçbir engelli ve eski hükümlü kardeşim devlet benimle değil, demesin. Devlet sizinle ve size çağrıda bulunuyor ” dedi.

“İŞKUR tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 50 bin TL’ye kadar, eski hükümlü vatandaşlara ise 38 bin 370 TL’ye kadar hibe desteği verildiğini ifade ederek, “Engelli ve eski hükümlülerin desteklerden faydalanmaları için öncelikle girişimcilik eğitim programına katılmaları ve sertifika almış olmaları gerekmektedir. Hibe desteği projemizden faydalanmak isteyen engelli ve eski hükümlülerimizin emekli olmamaları,engellilerimizin en az yüzde 40 oranında sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekmektedir. 2020/1.dönem hibe desteği projeleri başvuru dönemi Kasım ayında başlayacaktır ” dedi.

Proje başvurusu yapacak kişilerin girişimcilik eğitimi alması gerektiğini açıklayan Terzi,

“Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasını sağlamak için KOSGEB işbirliğinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiştir. Engellilerimiz ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdam altyapısının geliştirilmesi ve işgücü piyasasında normal şartlar altında çalışma imkanı kısıtlı olan bu kişilere istihdam ortamları oluşturulması amaçlanmaktadır. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın sosyal hayata, ekonomiye ve istihdama kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 4 gün süre ile toplam 32 saat olarak verilecek olup, belgelerini teslim alan Engelli ve Eski Hükümlü kursiyerler projelerini hazırlayarak gerek KOSGEB, gerekse İŞKUR desteklerinden faydalanma fırsatı kazanacaklar” diye konuştu.

AYDIN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:46

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