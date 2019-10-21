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YORUM KURALLARINI OKUDUM

NAZGEM deneyimli eğitim kadrosu ile eğitime başladı

İHA

NAZGEM deneyimli eğitim kadrosu ile eğitime başladı

NAZGEM Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi deneyimli eğitim kadrosu ile eğitime başladı.
‘Nazilli’de Herkes İçin Eğitim’ sloganıyla hayata geçirilen Nazilli Belediyesi Gençlik, Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM) deneyimli öğretmen kadrosu ile Turan Mahallesi 155 sokak No: 23 adresindeki eğitim öğretime uygun haldeki binada faaliyete başladı.
NAZGEM'de mezun ve 12. Sınıf öğrencilerine TYT AYT Kursu, 8.Sınıflara LGS Kursu, 7 ve 11. Sınıflara okula destek kursu ve tüm öğrencilere ücretsiz rehberlik ve psikolojik destek hizmeti verilecek. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için uygun fiyat aralığının belirlendiği NAZGEM’de; Mezunlar yıllık 4 bin lira, 8. Sınıflar ise 3 bin lira ödeyecek. Ayrıca NAZGEM’de çalışacak Öğretmenlerin tüm yasal hakları sağlanacak.
NAZGEM’in eğitimde fırsat eşitliği yaratacağına vurgu yapan Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi Sorumlusu ve Nazilli Belediye Meclisi üyesi Tuncay Ayas; Nazilli Belediyesi'ne bağlı Gençlik Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi olarak “Nazilli'de Herkese Eğitim “ sloganıyla Turan Mah. 155 sokakta faaliyete başladı. NAZGEM’in kuruluş amacı Üniversite, Fen ve Anadolu liselerine hazırlık aşamasındaki öğrencilere fırsat eşitliği sağlamaktır. Mezun öğrencilere haftada 20 saat, 12.sınıf öğrencilere haftada 17 saat, 11.sınıf öğrencilere haftada 13 saat, 8.sınıf öğrencilere haftada 12 saat ve 7.sınıf öğrencilere haftada 12 saat ders yapmayı planlıyoruz. Mezun dışındaki öğrencilerimize hafta içi ve hafta sonu ders saatleri dışında haftada bir gün dönüşümlü olarak bütün öğretmenlerden bire bir ders imkânı sağlanacak” dedi.

Nazilli Belediyesi'nin katkıları ile aylık periyotlarda merkeze kayıtlı olsun olmasın tüm öğrencilere deneme sınavları da planladıklarını vurgulayan Ayas; “ Nazilli genelindeki tüm öğrencilerimize Rehberlik, Aile Danışma ve Sosyolojik yardım verilecektir. Şu an bütün öğretmen kadromuz hazır. Üniversite hazırlıkta, lise ve ara sınıflarda Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Tarih, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya öğretmen kadromuz hazır. Bu imkânların hepsi köylerde yaşayan öğrencilerimize de sağlanacak. Fen liseleri, Anadolu liseleri ve Ortaokul ara sınıfları için bütün öğretmen kadrolarımız tamamlanmıştır. Diğer ara sınıflarda da başvuru durumlarında sınıflar açacağız” ifadelerini kullandı.

NAZGEM'de sadece ders verme yeri değil, sosyal etkinlik bağlamında da Nazilli halkımız için çeşitli aktivitelerin düzenleneceği bir merkez planladıklarını belirten Tuncay Ayas ; “Kısacası NAZGEM her yaştaki öğrencinin mükemmel bir ortamda yetişmesi için bütün aktivitelerin olduğu bir eğitim merkezi. Nazilli’mize uzun yıllar hizmet verecek bir kuruluş olmaya aday. Bütün bu imkânları sağlayan başta Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve Nazilli Belediyemize öğrencilerimiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

AYDIN

21 Ekim 2019 Pazartesi

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