Okey masasında geçecek boş zamanı böyle değerlendirdiler Araba üretmeye güçleri yetti, patent alacak para bulamayan gençler projelerine ilgi bekliyor

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki bir genç, arkadaşları ile okey masasında geçireceği zamanı atölyede değerlendirip kendisine has bir araç üretti. Hem ovada hem de dağlık alanlarda kullanıma oldukça elverişli olan araca da ‘Botak’ adı verildi. Otomobil ile traktör arası bir çekiş gücüne sahip kamyonet görünümlü aracın, hem yakıt tasarrufu açısından hem de tarım alanlarında kullanımının daha rahat olduğu belirtildi.

“Okey masasında vakit öldürmek yerine bir şeyler üretmeye çalıştık”

Umurlu’da sanayide metal ve plastik işleri ile uğraştıklarını belirten 22 yaşındaki Hasan Karakaplan, “Akranlarımız genelde akşamları ve hafta sonları grup kurup okey oynayarak vakit geçiriyor. Biz de arkadaşlarla okey masasında vakit öldürmek yerine bir şeyler üretmek için 2 yıl önce yola çıktık. Önce hem az yakıt yakan hem de tarım alanlarında daha verimli kullanılabilecek bir araç tasımı yaptık. Daha sonra aracı yapmaya başladık. Tamamen kendi ürünümüz olan bu araç ortaya çıktı. Baya uğraş verdik ama sonunda güzel bir ürün ortaya çıktı. Çekiş gücü, hızı ve kullanım kolaylığı nedeniyle araç oldukça beğenildi. Ne var ki ekonomik koşullar nedeniyle bürokratik işlemleri tamamlayıp seri üretim yapma imkanımız yok” diye konuştu.

“İsteyen firma olursa vermeye hazırız”

İşe başladıklarında hedeflerinin sadece bir şeyler üretmek olduğunu ve kesinlikle ekonomik kazanç düşünmediklerini belirten Hasan Karakaplan, “ekonomik olarak bir araç fabrikası kurma imkanımız yok. Bu aracı tamamen el emeği göz nuru ile ürettik. Aracımız testleri başarı ile geçti. Şimdi aracı isteyen olursa ülkemize katkı için vermeye hazırız. Bize maliyeti baya yüklü oldu. Ama seri üretim yapılırsa çiftçimiz 810 bin liraya iyi bir kamyonete sahip olabilir. Bunun da ülke ekonomisine önemli bir katkı olacağına düşünüyoruz” diye konuştu.

“İsmi de oldukça anlamlı”

Aracın ismini Türkiye’de yayagın olarak kuş serisi araçlardan etkilenerek bir kuş ismi olan ‘Botak’ ismi verdiklerini belirten Karakaplan, “Botak kuşları bünyeleri gereği kutuplar hariç dünyanın her bölgesinde yaşayabilir. Çeyrek asır yaşar. Bu kuş aynı zamanda oldukça güçlüdür. Türk tarımına ve kırsal kesime çok faydalı olacağına inandığımız aracın ismini bu nedenle ‘Botak’ adını verdik” diyerek yaklaşık 2 yıllık çalışmalarının devlet tarafından değerlendirilmesini istedi.

AYDIN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:56

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