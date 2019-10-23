37 genç, gönüllü olmak için Didim’de eğitim alıyor

Erasmus + projesi kapsamında hazırlanan “Gönüllüler Hareketi” programı, Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştiriliyor. 6 ülkeden 1827 yaş arasındaki 37 genç, bir hafta boyunca Didim’de eğitim alacak.

AB Erasmus + projesi kapsamında hazırlanan ve tüm proje giderleri Erasmus tarafından karşılanan “Gönüllüler hareketi” projesi Didim’de gerçekleştiriliyor. Romanya, Almanya, Bulgaristan, Estonya, İtalya ve Hırvastistan’dan gelen ve yaşları 1827 arasında değişen 37 genç bir hafta Didim’de gönüllülük eğitimi alacak.

Didim’de Grand Dıdyma otel’de kalan ve eğitimlerini buradan alan öğrencilerin projeleriyle ilgili bilgiler veren Grup Lideri Bledi Cami “Projemiz Almanya’dan SUBUK Jorgan adlı firmanın organizasyonuyla gerçekleştiriliyor. AB Erasmus + projesi kapsamında hazırlanan ve tüm proje giderleri Erasmus tarafından karşılanıyor. Gönüllülük esasına göre düzenlenen bu eğitimde, farklı kategorilerde ve yaş gruplarına göre genç arkadaşlarımız yer alıyor. Burada ekonomik problemler, sosyal yardım projeleri ve hayat zorluğu çekenlerle ilgili olarak eğitimler verilecek ve bu gençler kendi ülkelerinden bu konularda gönüllü olarak çalışacak.”dedi.

Grup Lideri Bledi Cami, Didim’in sıcak bir yer olması ve insanların sıcak tavırları nedeniyle tercih ettiklerini belirterek, gönüllülük esasına göre çalışan derneklerin de fazla olmasının da tercihleri arasında yer aldığını ifade etti. Grup Lideri Bledi Cami eğitimlerin dışından sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumları da ziyaret edeceklerini dile getirdi.

AYDIN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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