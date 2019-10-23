Ölüm yaşlı adamı traktör üzerinde yakaladı

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Bahçeköy Mahallesine zeytin toplamaya giden Necip Güler traktör üzerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay Bahçeköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip Güler (62) bir akrabasının arazindeki zeytinleri toplamak için Kuyucak Karapınar Mahallesi’nden eşi ve iki yakını ile birlikte Bahçeköy’e gitti. Eşi ve yakınlarını başka bir yere bırakan yaşlı adam, zeytinleri köy meydanına taşımak için traktörün üzerine çıktı. Bir anda fenalaşan yaşlı adam traktörün tekerlekleri arasına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

AYDIN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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