Aydın’da kamuya açık alanlarda toplantı ve basın açıklamaları yasaklandı

Aydın Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptığı Barış Pınarı Harekatı ve bazı belediye başkanlarının görevden uzaklaştırması ile ilgili olarak 15 gün süre ile kamuya açık alanlarda yapılacak olan gösteri, yürüyüş ve basın açıklamalarını yasakladı.

Aydın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatılan “ Barış Pınarı Harekatı” nı ve Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte bazı il/ilçe Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde ( İl Merkezi ve İlçeler dahil ) kamuya açık alanlarda yapılacak olan her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma vb. etkinlikler, 24.10.201907.11.2019 tarihleri arasında (15) gün süreyle kamu düzeni, genel güvenlik ve asayiş açısından Valilik Makamının 23.10.2019 tarih ve 337 sayılı kararıyla yasaklanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

denildi.

AYDIN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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