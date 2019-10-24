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Didim Turizm Derneği'nde turizmciler bir araya geldi

İHA

Aydın'ın Didim İlçesinde Didim Turizm Derneği tarafından dostluk ve dayanışma yemeği düzenlendi.

Didim Turizm Derneği'nde turizmciler bir araya geldi

Aydın'ın Didim İlçesinde Didim Turizm Derneği tarafından dostluk ve dayanışma yemeği düzenlendi.
Didim’de bir otelde gerçekleşen yemeğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, Oda başkanları ve Oda yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile turizmciler katıldı.
Katılımın yoğun olduğu gecede elde edilen gelirin ise derneğin ihtiyaçları için harcanacağı öğrenildi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk turizmin hem Didim hem de ülke açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade ederek “Turizm kesinlikle ülkemizin en büyük gelir kaynaklarından biridir. Turizmin göz bebeği konumunda ki, Didim, eşsiz bir güzellik... Ege'ye bir kısrak başı gibi uzanan duruşu, sakın ve huzur dolu turkuaz mavisi deniziyle, sağlığa iyi gelen havasından dolayı, sağlık turizminde de ülkemizin en gözde beldesidir. Güzel denizimize sahip çıkmalıyız, Balık çiftlikleri, atıklar ve bilinçsizce kullanımlardan dolayı, denizimiz kirliliklerle karşı karşıyadır. Bu konuda hepimiz duyarlı davranmalıyız. Didim Turizm Derneği ve Sivil Toplum Örgütleri ile Didim’deki balık çiftlikleri kirliliği ile yaptığımız çalışmalar devam etmektedir. Karasal çiftlikler konusunda başarılı olduk, Denizdeki çiftlikler konusunda da mücadelemiz sürecektir. Günlük ev kiralama konusundaki çalışmalarımız da başarı elde ettik, Bu konudaki çabamız devam edecektir. Didim Taşburun mevkiinde planlanan kaytsörf çalışmalar konusunda da tüm duyarlılığımızla katkıda bulunacağız. Turizme en iyi hizmeti Kaymakamımız, Didim Belediyesi ve Sivil Toplum örgütleri vermektedir" diyerek destek veren herkese teşekkür etti.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise “Derneğin kurulduğu günden bu yana kendi gücüyle Didim turizmiyle ilgili ve Didim’le ilgili her konuda her türlü mücadeleyi vermiştir. Yol göstermeye çalışmıştır. Dernekçiliği iyi biliyorum. Zor bir iştir ama her şeyden önce derneklerin gelir elde etmesidir ama bu da kolay olmuyor. Övgü yapacağız ama bazı şeyleri açık konuşmak lazım. Didim Turizm Derneği dernek başkanı ve bir avuç yönetimle yürümez. Eğer Didim turizm kenti ise burada yaşayan herkesin bir turizm kentinde yaşadığı bilinciyle bu kente o gözle bakmalı. Bu konuda eksiklerimiz var. Biz başımız sıkıştığında bu derneğe gideriz ama başka zaman başka bir işin ucundan tutamayız. Bugün bu salonun dolu olması da beni mutlu etti. Görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Kendisini turizmci hisseden herkesin bu derneğe sahip çıkmasını istiyorum" dedi.
Didim Kaymakamı Mehmet Türköz “Bu dernek Didim ilçe olmadan kurulan bir dernek, en eski en etkin derneklerimizden birisi, geçmişten bugüne güzel işler yaptılar. Zaman zaman yalnız ve eksik kalmışlardır ama bugüne kadar güzel işler yapmışlar. Görev yapan tüm başkanlara teşekkür ediyorum. Biz Didim’deki milli servetimizi en iyi şekilde kullanacağınız; Didim yaşamaya ve yaşlanmaya layık bir yer ve herkes elini taşın altına sokmalı. diye konuştu.
Konuşmaların ardından Didim Turizm Derneği'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede yaptıkları çalışmalar slayt gösterimiyle tanıtıldı. Ardından Turizm Derneği Genel Sekreteri Talip Özen, Başkan Atabay ile birlikte Kaymakam Türköz’e teşekkür plaketi verdi.
Ardından Turizm derneğinde görev yapan dernek başkanlarına teşekkür plaketleri verildi. Gecede halk oyunları ekipleri gösterilerini sunarken, yemek müzikli eğlence ile sona erdi.

AYDIN

24 Ekim 2019 Perşembe

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