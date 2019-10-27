Zeytin toplarken ağaçtan düşüp öldü

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- AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, Mehmet Ulutaş (72), zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Tütünlük Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ulutaş bahçesindeki ağaçtan zeytin topladığı sırada bastığı bir dalın kırılması sonucu metrelerce yükseklikten düştü. Ulutaş'ın düştüğünü gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ulutaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Karpuzlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ulutaş'ın ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.



AYDIN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 06:00

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