Rektör Aldemir ‘Geleceğin Meslekleri-Mesleklerin Geleceği’ kongresine katıldı

– Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Geleceğin MeslekleriMesleklerin Geleceği” konulu kongreye katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılımıyla ilgili akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve meslek profesyonellerinin katılımı ile gerçekleşen kongrede; gelecekte ne gibi yeni mesleklerle karşılaşılabileceğinin yanı sıra günümüzdeki mevcut mesleklerin gelecekte nasıl şekilleneceği konuları tartışıldı.

Konuşmasında, bilgi toplumundan Endüstri 4.0'ın ortaya çıkardığı otomasyona ve robotik dünyaya geçilirken, yeni teknolojiler oluşturulurken ciddi dalgalanmalara hazır olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Saraç, bu hızlı ve güçlü geçişler karşısında yükseköğretim politikalarını hızla yenilemeleri gerektiğini ve yetişen gençlerin kariyer yollarında referans çerçevesinin milli, bakış açısının ise evrensel olmasına önem vermeleri gerektiğini belirtti.

Kongrenin panel bölümü Prof. Dr. Acar Baltaş’ın moderatörlüğünde TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSÎAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından katılımcılarla etkileşimli olarak gerçekleştirildi.

Akademi ve iş dünyasının temsilcilerini buluşturan kongrenin öğleden sonraki bölümünde ilgili akademisyenler ve iş dünyasından temsilcilerin katılımlarıyla “Mühendislik ve Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler” alanlarında eş zamanlı olarak üç ayrı çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayların tamamlanmasının ardından hazırlanan çalıştay raporları, kongrenin bitiminde çalıştay temsilcileri tarafından, YÖK Yürütme Kuruluna bir rapor halinde sunuldu. YÖK tarafından konuya ilişkin atılacak adımlarda bu raporların dikkate alınacağı ifade edildi.

AYDIN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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