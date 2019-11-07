Buharkent’te 4 asırlık gelenek yaşatılıyor

Aydın’ın Buharkent ilçesine bağlı Ortakçı mahallesinde 4 asırdan bu yana süregelen keşkek hayrı ve yağmur duası geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Mahalle halkının katkıları ile hazırlanan buğday ve kuzu etinden elde edilen 28 kazan keşkek Buharkent ve çevre ilçelerden gelen konuklara ikram edildi.

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçe protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı keşkek hayrı ve yağmur duasında keşkeğin yanında ikram edilen çorba ve pancar turşusu kısa sürede tüketildi. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı ve 4 asırdan beridir süregelen hayır geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini ifade eden Ortakçı Mahalle Muhtarı Ali Başalı, “Derneğimiz ve Mahalle halkımızın katkıları ile ikram etmiş olduğumuz 28 kazan keşkek günler öncesinden hazırlandı. Gece sabaha kadar dövülen keşkeğimizin yanına çorba ve pancar turşusu ilave ederek konuklarımıza sunduk. Hem hakkın rahmetine kavuşmuş olan ölenlerimize, hem de halkımızın, ülkemizin refahı için, yağmurun yağması için dua ettik. Allah kabul etsin” dedi.

Başkan Mehmet Erol ise konuşmasında Buharkent genelinde asırlarca süregelen geleneklerin yaşatıldığını ifade ederek, “Tüm Buharkent genelinde olduğu gibi Ortakçı mahallemizde de keşkek hayrı geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olan bu geleneklerin yaşatılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hayrımızın da Allah katında kabul görmesini diliyorum” dedi.

Kaymakam Kemal Ülkü de ilçede geçtiğimiz ay sonunda göreve başladığını belirterek, “Mahalle halkımızın keşkek hayrına katıldık. Tüm Türkiye’de olduğu gibi burada da bu geleneklerin yaşatıldığını görmek çok güzel. Kültürel değerlerimizin yaşatılması adına yapılan bu hayrın kabul görmesini diliyorum” dedi.

AYDIN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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