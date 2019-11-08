Didim MYO’DA Fulbright Bursları semineri verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu ile ABD’de Eğitim Semineri’ yüksekokul konferans salonunda gerçekleşti.

Fulbright Bursları tanıtımı kapsamında Fulbright Türkiye Komisyonu Üyesi Mevlüde Bakırcı, ABD’de eğitim almak isteyen öğrencilere burs olanakları ve ayrıntılarını anlattı. Fulbright’ın şu anda açık olan ve başvuru kabul eden bursları ile diğer programlar hakkında detaylı bilgiler aktaran Bakırcı, sunumunun başında Fulbright Eğitim Komisyonu’nu tanıttı.

Burs başvurularında dikkat edilmesi gerekenler ve burs çeşitleri konularında ayrıntılı bilgi veren Mevlüde Bakırcı, öğrencilerin sorularını cevaplayarak sunumuna son verdi.

FulbrightBursu ile 20182019 Akademik Yılında Didim Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 3 öğrenci başvuru yapma hakkını elde etmiş, aralarından başarılı bulunan 1 öğrenci ABD’de Fulbright Eğitimi almıştı.

AYDIN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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