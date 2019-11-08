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Aydın ve Muğla’da 300 bin fidan toprakla buluşacak

İHA

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 11 Kasım'da yapılacak fidan dikim etkinliğiyle ilgili hazırlıkları tamamlandı. Muğla ve Aydın'da, 300 bin fidanın toprakla buluşacağı 229 nokta dikime hazır hale getirildi.

Aydın ve Muğla’da 300 bin fidan toprakla buluşacak

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 11 Kasım’da yapılacak fidan dikim etkinliğiyle ilgili hazırlıkları tamamlandı. Muğla ve Aydın’da, 300 bin fidanın toprakla buluşacağı 229 nokta dikime hazır hale getirildi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıklarında hummalı bir çalışma yürütüldü. Kızılçam, fıstıkçamı, ceviz, defne, mersin, keçiboynuzu ve diğerleri, tam 20 farklı türde fidan. Bugüne kadar özenle yetiştirildikleri fidanlılardan alınıp toprakla buluşturulacakları ve büyüyüp gelişip büyük ağaç olacakları noktalara taşındı. Fidanlar yetiştirildikleri alanlardan alınıp araçlara yüklendi. Bazen de bu işlemin daha hızlı ve seri yapılabilmesi için bir insan zinciri oluşturup elden ele fidanlar kamyonlara yüklendi.
Fidanlıklarda itinayla araçlara yüklenen fidanlar dikim alanlarında da yine itinayla araçlardan alınıp toprakla buluşacakları alana taşındı. Bu işlemlerin büyük bir kısmı kadın fidan üretim işçilerince gerçekleştirildi. Muğla ve Aydın’da 229 nokta toprakla buluşacak 300 bin fidan dikime hazır hale getirildi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Muğla Fidanlık Müdürlüğünün Gökova Fidanlık şefliğinde üretilen fidanlar “Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan Uygulama Alanları” na taşındı. Bu alanlara taşınan fidanlar da 11 Kasım Pazartesi günü yüzlerce hatta binlerce insanın katılımıyla toprakla buluşturulacak.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, bölgesine bağlı Muğla ve Aydın ilindeki çalışmaları yakından takip etti. Bölge Müdürü Yaprak çalışmalar hakkında şunları söyledi;
“Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak “11 milyon fidan dikim etkinliği” için hazırlıklarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde tüm yurtta eş zamanlı gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliğine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak tüm ekiplerimizle birlikte hazırız.
Muğla ilimizde 195, aydın ilimizde ise 34 noktada fidan dikim programımız olacak. Bu programlarda Muğla’da 200 bin ve Aydın’da 100 bin olmak üzere toplam 300 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Muğla ve Aydın illerindeki programlarda dikilecek fidanların tamamı fidanlık müdürlüğümüzden temin ediliyor. 20 farklı türde 300 binden fazla fidan 11 Kasım’daki Milli Ağaçlandırma Bayramımız için hazırlanıyor.
Bugün sevindirici bir haber aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı genelgeyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Ben bu Milli Ağaçlandırma Günümüzün ilkini gerçekleştireceğimiz 11 Kasım Pazartesi günü tüm Muğlalı ve Aydınlı hemşerilerimizi fidan dikim etkinliklerimize davet ediyorum.”

AYDIN

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:28
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