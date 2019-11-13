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Doğal taş ihracatçıları Meksika’dan bağlantılarla döndü

İHA

Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 40'ına sahip olan, 650 farklı renk ve dokuda mermer çeşitliliği ile dünya birincisi olan Türkiye, portföyünde işlenmiş ürün ithal eden ülkelerin daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğal taş ihracatçıları Meksika’dan bağlantılarla döndü

Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 40’ına sahip olan, 650 farklı renk ve dokuda mermer çeşitliliği ile dünya birincisi olan Türkiye, portföyünde işlenmiş ürün ithal eden ülkelerin daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ege Maden İhracatçıları Birliği bu amaçla 2018 yılında doğal taş ihracatında yüzde 148’lik ihracat artış hızı yakaladığı Meksika’yı radarına aldı. Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği hedef pazarlar arasında yer alan ve dünyanın en büyük 11. Ekonomisi konumundaki Meksika’da önümüzdeki süreçte yapılacak inşaat projelerinde Türk doğal taşlarının kullanılması için Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen “Doğaltaş Sektöründe İhracat Koçluğu ve İşbirliği Kümesi” isimli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi kapsamında Meksika’ya “Sektörel Ticaret Heyeti” düzenledi. Heyete 9 doğal taş ihracatçısı firmadan 11 ihracatçı katıldı.

Meksika’da düzenlenen Expo Cihac Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilen “Meksika Sektörel Ticaret Heyeti”ne katılan 9 firma Meksikalı firmalarla ikili iş görüşmeleri yaptığı bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, dünyadan yıllık 180 milyon dolarlık doğal taş ithal eden Meksika’ya Türkiye’nin daha fazla doğal taş ihraç etmesi için gittiklerini, verimli iş görüşmeleri yaptıklarını kaydetti.

Meksika’nın doğal taş ithalatında en büyük 8. Tedarikçisinin Türkiye olduğunun altını çizen EMİB Başkanı Kaya, “Meksika’ya orta vadede 50 milyon dolar doğal taş ihraç etmek için çalışıyoruz. Meksikalı ithalatçıları 2020 yılı Mart ayında İzmir’de düzenlenecek olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na ziyaret ettik. Sahip olduğumuz doğal taşlarımızın renk ve çeşitlilik zenginliklerini Marble Fuarı’nda görmelerini sağlayacağız. Ayrıca, Meksikalıları maden ocaklarımızda ve işletmelerimizde ağırlayacağız. Meksika’da 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan depremlerde yıkılan binaların inşasında Türk doğal taşlarının kullanılmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

EMİB'in “Meksika Sektörel Ticaret Heyeti” ile Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez ve Ticaret Müşaviri İnci Selin Bal Salkım'da bir araya geldi. Büyükelçi Söylemez ve Ticaret Müşaviri Salkım, Meksika piyasası hakkında deneyimlerini heyetle paylaştı.

AYDIN

13 Kasım 2019 Çarşamba

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