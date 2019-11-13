Efeler konuklarını ağırlamaya başlıyor

Efeler Belediyesi, her ay düzenlenecek olan “Efeler’e Konuksunuz” etkinliğini Kasım ayı itibari ile başlatıyor.

Efeler’e Konuksunuz etkinliğinde ilk olarak Gazeteci Yazar İsmail Saymaz’ı konuk edecek olan Efeler Belediyesi, her ay farklı meslek gruplarından farklı konularda konuk konuşmacı ağırlayacak.

Bu ayın konuğu olan İsmail Saymaz’ın vatandaşla buluşması 15 Kasım Cuma günü Şükran Güngör – Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de gerçekleşecek. Tüm Efeler Halkına açık olan etkinlik ücretsiz gerçekleşecek.

AYDIN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:07

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.