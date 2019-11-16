Kuşadası'nda deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen 2.7 şiddetindeki deprem, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.



Bugün saat 13.38 sularında merkezi üssü Kuşadası olan deprem korku yaşanmasına neden oldu.

İlk belirlemelere göre Kuşadası merkezinde yerin

4.8 kmderinliğinde 2.7 şiddetindeki deprem korkuya neden oldu.

Kuşadası merkezli deprem sonrasında ilçe merkezinde ve çevresinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

AYDIN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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