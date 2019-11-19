Altın fiyatları ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde yaşayan Özay Çoban (34), evinde ölü bulundu. Vücudunda yara izi bulunmayan Çoban'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Cabi Mahallesi 41 Sokak'taki 5 numaralı evde yalnız yaşayan Özay Çoban'dan haber alamayan arkadaşları, dün adrese gitti. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde ise Çoban'ın, tuvalette cansız bedeni ile karşılaştılar. İhbar üzerine eve gelen jandarma, Çoban'ın vücudunda yara izi olmadığını tespit etti.

Eşinden boşandıktan sonra yalnız yaşamaya başladığı öğrenilen Özay Çoban'ın kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



AYDIN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:02

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.