Türkiye’nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşuyor

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye’nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşturuluyor.

Zeytin Tadım panelinin oluşturulması için bir araya gelen panelistler Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsünden Dr. Şahnur Irmak’tan eğitim aldılar. Gerçekleştirilen eğitimin ardından panelistler çalışmalarına başladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur,” Aydın Ticaret Borsası olarak bir kez daha sektör adına faydalı olacak olan ‘zeytin paneli’ çalışmalarımıza Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi (UZZK), Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarları A.Ş. ve Zeytin tadım panelistlerimiz ortaklığında başlamış bulunmaktayız. Çalışmalarımız neticesinde Türkiye’nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşturulacaktır. Zeytin Tadım Paneli çalışmalarını ve eğitimlerini tamamladıktan sonra üretilen zeytinlerin koku, tat, texür (sertlik, liflilik, ve gevreklik) gibi özelliklerini belirleyebilecektir. Zeytin Tadım Panelinin zeytinde doğru üretim yapılmasına katkı sağlamak, tüketiciyi bilinçlendirmek ve eğitmek gibi faaliyetleri olacaktır. Oluşturulacak Aydın Ticaret Borsası Zeytin Paneli tarafından dünya zeytin standartlarına katkıda bulunmamız mümkün olacaktır” dedi.

AYDIN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

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