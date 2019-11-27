Enerya, ‘evinize Kış gelmesin’ kampanyasını 31 Aralık’a kadar uzattı

Enerya, kış öncesi başlattığı taksit kampanyasını 31 Aralık 2019 tarihine kadar sürdüreceğini duyurdu. Kampanya; bağlantı bedelini 6 taksitte, online abonelikte güvence bedelini 3 taksitte ödeme imkanı sağlıyor.



Enerji sektörünün önemli markalarından Enerya, Aydın’da doğal gaz konforu ve ekonomisinin yaygınlaştırılması için düzenlediği ‘evinize Kış gelmesin’ kampanyasını 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzattığını duyurdu. Doğal gaz abonesi olmak isteyenler 31 Aralık 2019 tarihine kadar bağlantı bedelini kredi kartına 6 taksitte, online abonelikte güvence bedelini ise enerya.com.tr adresi üzerinden kredi kartıyla 3 taksitte ödeyebilecekler.

Enerya Aydın İşletme Müdürü Osman Ersöz, doğal gazın ekonomik, konforlu ve güvenli bir yakıt olduğunu hatırlatarak, “Aydınlıları en uygun ödeme koşullarıyla doğal gazla buluşturmak için kampanyamızı 31 Aralık’a kadar uzattık. Abone olmak isteyen Aydınlılar, hem bağlantı bedelini hem de enerya.com.tr adresi üzerinden güvence bedelini taksitlendirebilecekler” dedi.

Ersöz, kampanyanın ‘İlkbahar Yaz, Sonbahar Yaz’ sloganıyla sürdürüldüğünü belirterek, “Doğal gaz konforu ve ekonomisiyle evinize kış gelmeyecek. Çevreci ve güvenli bir yakıt olan doğal gaz ile Aydın’daki hava kirliliğinin de önüne geçeceğiz” diye konuştu.

AYDIN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

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