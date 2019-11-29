Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

AYDIN'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, bazı şüphelilerin Aydın'da uyuşturucu yapıp sattığını öğrenince çalışma başlattı. İlk olarak Söke'de yapılan operasyonda, M.T. adlı zanlı yakalandı. Kuşadası'nda ise M.E. ve E.G. gözaltına alındı. M.E.'nin evindeki aramada 17,5 gram skunk, 4 uyuşturucu hap, 3 ayrı uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan 1400 lira para ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.



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