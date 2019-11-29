Egeliler, Aydın'ın ev sahipliğinde Ankara’daki fuarda buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Egeliler, Aydın'ın ev sahipliğinde Ankara’daki fuarda buluştu

İHA

Ege illerinin tanıtımı amacıyla bu yıl 12.'si düzenlenen Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri, Aydın'ın ev sahipliğinde Ankara'da devam ediyor.

Egeliler, Aydın'ın ev sahipliğinde Ankara’daki fuarda buluştu

Ege illerinin tanıtımı amacıyla bu yıl 12.'si düzenlenen Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri, Aydın'ın ev sahipliğinde Ankara'da devam ediyor.
Ankara’da faaliyet gösteren Ege’deki Aydın başta olmak üzere, Kütahya, Manisa, Uşak, İzmir, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar’da kurulu vakıf ve derneklerin bir araya gelerek kurduğu Egem Platformu tarafından tanıtım amacıyla düzenlediği “12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri” başladı. Ankara ANFA Altınpark Fuar Merkezinde dün başlayan etkinliklerin açılış törenine kendisi de bir Aydınlı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cengiz Altınkaya, eski bakanlardan Bülent Arınç, Egeli milletvekilleri, belediye başkanları, oda ve borsaların yöneticileri, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Ev sahibi olan Aydın’dan büyük katılımın gözlendiği tanıtım günlerine Nazilli Belediyesi, Nazilli Ticaret Odası ve ÖRKOOP, açtıkları stantlarla Ankara’da yaşayan hemşerilerine ev sahipliği yaptı. Birbirinden ilginç yöresel ürünlerin yanısıra kültürel değerlerin de yaşatıldığı tanıtım günlerinde Aydın Valiliğince açılan stant ta büyük ilgi gördü. Aydın’ın diğer ilçelerinin de yer aldığı stantlarda yerel ve kültürel ürünler tanıtıldı.
Ege’deki illerden gelen ekiplerin sahne gösterilerinin ardından Açılış töreninde konuşan Aydınlılar Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği Genel Başkanı Halil Apaydın, Egem Platformunun amacının bölge kültürünü yaşamak ve tanıtmak, Ege Bölgesini oluşturan iller arasında iş birliği, güç birliği ve dayanışmayı sağlayarak birlik ve beraberlik anlayışı içinde Ege’ye ve Türkiye’ye hizmet etmek olduğunu ifade etti. Apaydın, “Platformumuz, kuruluşumuzdan itibaren geçen 14 yıllık süre içinde pek çok etkinlik gerçekleştirerek bölgemizin her yönüyle tanıtımına, Egeliler arasındaki birlik ve beraberliğin artmasına, hemşerilerimiz arasında “Egeliyim” kavramının oluşmasına katkı sağladığı gibi Egelilerin Ankara’da büyük bir büyük güç olduğunu da göstermiştir. Platformumuz, ilk kez 2007 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç’un büyük katkı ve desteği gerçekleştirdiği Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günlerinin bugün 12.’sini düzenlemenin onurunu ve gururunu yaşamaktadır. Platformumuz, gerçekleştirmiş olduğu Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri ile bölgemizin; tarihi, turizmi, kültürü, folkloru, yöresel yemekleri, sanayi ve ticaret potansiyeli ile doğal kaynaklar ve el sanatları yönünden, tanıtılmasına katkıda bulunulmaktadır. 4 gün sürecek olan 12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günlerinde etkinlik süresince hemşerilerimizi yanımızda görmek bizlere moral ve güç verecektir. Egem Platformu olarak bizler bu etkinliklerle doğduğumuz topraklara bir vefa borcumuzu ödediğimizi, doyduğumuz kente de değer kattığımıza inanıyoruz.”
Etkinliğe destek veren herkese teşekkür eden Başkan Apaydın, “Bugün 12’cisini düzenlediğimiz Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günlerini, gerçekleşmesinde bölgemizdeki kurum ve kuruluşların, milletvekillerimizin, Bakanlarımızın büyük katkı ve destekleri olmuştur. Bu vesile ile 12 kez gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimizin gerçekleşmesinde bizlere katkı ve destek olan Bakanlarımıza, bölge illerimizin Valilerine, Milletvekillerimize, Büyükşehir, Merkez ve İlçe Belediye Başkanlarımıza, Rektörlerimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlerimize, Esnaf, Ticaret, Sanayi Oda ve Borsaların Başkan ve Yöneticilerine, Kooperatiflerimizin Başkan ve Yöneticilerine, esnafımıza, yerel basın mensuplarına şahsım ve platformum adına derin saygılarımı sunarım. Ayrıca bu etkinliklerde kültürümüzü tanıtmada bizlere destek olan, sanatçılarımıza, yazarlarımıza, halk oyunları ekiplerine, mehter takımlarımıza, yaren gruplarına, zanaatkarlarımıza da teşekkürü bir borç bilirim.”

“Ege Bölgesi; yer altı ve yer üstü kaynakları ile yetişmiş insan potansiyeli açısından Türkiye’miz için önemli bir bölgedir" diyen Apaydın, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Ege insanı; milli mücadelede vardır, Cumhuriyetimizin kuruluşunda vardır, devlet yönetiminde vardır. Ege insanı cumhuriyetimizin çimentosudur. Bu nedenle cumhuriyetimizin kazanımlarını sahip çıkmak, yaşatmak, birlik ve beraberlik anlayışı içinde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda ülkemizi çağdaş ülkelerle yarışır duruma getirmek ve daha ileriye taşımak, milli mücadelede tüm zorlukları yaşamış her Egelinin görevi ve sorumluluğudur. Bu anlayışla bölgemizi ve ülkemizi daha ileriye taşımak, her platformda daha güçlü bir şekilde temsil etmek istiyorsak Ege insanı olarak her platformda bir olmamız, birlikte olmamız ve güçlü olmamız ve güçlü kalmamız gerekmektedir”
Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından stantlar gezildi. Geçtiğimiz Cuma günü açılışı gerçekleştirilen tanıtım günleri Pazar akşamı sona erecek.

AYDIN

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Köşger, Halk Günü’nde vatandaşlarla buluşuyor
YEREL HABERLER Vali Köşger, Halk Günü’nde vatandaşlarla buluşuyor
Aydın ihracat sıralamasının 19. basamağında yer aldı
YEREL HABERLER Aydın ihracat sıralamasının 19. basamağında yer aldı
Kuşadası termal sağlık turizminin merkezi olacak
YEREL HABERLER Kuşadası termal sağlık turizminin merkezi olacak
Nazilli Belediyesi, fuara NAZ- KOOP projesiyle katıldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi, fuara NAZ- KOOP projesiyle ...
Nazilli şehidine sahip çıktı Başkan Özcan, şehit Muhammed Can Sevim’i unutmadı
YEREL HABERLER Nazilli şehidine sahip çıktı Başkan Özcan, şehit ...
Suriyeli ailenin barındığı eski Kur'an kursunda yangın çıktı
YEREL HABERLER Suriyeli ailenin barındığı eski Kur'an kursunda ...
Nazilli'de Başkan Özkat'ın acı günü
YEREL HABERLER Nazilli'de Başkan Özkat'ın acı günü
Germencik’in markası İNYA, Aydın’da görücüye çıktı Tüm Aydın, İNYA billboardları ile süslendi
YEREL HABERLER Germencik’in markası İNYA, Aydın’da görücüye ...
Aracının plakası kopyalanan sürücü yetkililerden yardım istedi “Şehre indiğim her gün olay yaşıyorum”
YEREL HABERLER Aracının plakası kopyalanan sürücü yetkililerden ...
AK Partili Yavuz’dan Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ziyareti
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz’dan Aydın Ağız ve Diş Sağlığı ...
My Kolej’in tüm eğitim kurumları ‘Beyaz Bayrak’ almaya hak kazandı
YEREL HABERLER My Kolej’in tüm eğitim kurumları ‘Beyaz Bayrak’ ...
Aydın, Ankara’da tanıtılıyor
YEREL HABERLER Aydın, Ankara’da tanıtılıyor
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Tıp tarihine geçen çiftçi, nakil kollarıyla yaşama tutunuyor
YEREL HABERLER Tıp tarihine geçen çiftçi, nakil kollarıyla yaşama ...
ADÜ’de Dr. Özkurt Yörük Ali Efe’yi anlattı
YEREL HABERLER ADÜ’de Dr. Özkurt Yörük Ali Efe’yi anlattı
ADÜ öğretim üyelerinden bilime büyük katkı
YEREL HABERLER ADÜ öğretim üyelerinden bilime büyük katkı
Didim ve Kuşadası'nda 111 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim ve Kuşadası'nda 111 göçmen yakalandı
Kuşadası’nda 2 ayrı operasyonda 68 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 2 ayrı operasyonda 68 düzensiz göçmen ...
Kuşadası’nda yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda araç ters döndü
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda araç ...
Cinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Cinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde ...
Cinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı
YEREL HABERLER Cinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde ...
Aydın’a kuvvetli fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli fırtına uyarısı
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X