Kekeçoğlan, My Kolej öğrencileriyle buluştu

– Aydın My Kolej öğrencileriyle buluşan ve “Kekeçoğlan” adıyla tanınan tiyatro oyuncusu Fatih Altın, sahnelediği interaktif tiyatro oyunuyla keyifli anlar yaşattı.

“Kekeçoğlan” adıyla bilinen tiyatro sanatçı Fatih Altın, My Kolej idaresinin daveti üzerine geldiği Aydın’da öğrencilerle bir araya geldi. My Kolej, bu etkinliğe kardeş okulu olan Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 4. sınıf öğrencilerini de davet etti.

Sahnelediği interaktif tiyatro oyununda, öğrencileri de oyuna dahil eden Kekeçoğlan, çok eğlenceli bir tiyatro gösterisi sundu. Yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla organize edilen interaktif tiyatro oyununa dahil olan öğrenciler, hem eğlendi hem de eğlenerek öğrendi.

