Traktör evin bahçesine devrildi: 1 ölü 

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör bir evin bahçesine devrildi. Kazada, traktör sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Odun yüklü traktörü ile evine giden Mevlüt Yılmaz, engebeli arazide giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. yoldan çıkan traktör, şarampolden bir evin bahçesine devrildi. Kazada, traktör sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Mevlüt Yılmaz'ın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



AYDIN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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