Kuşadası fotoğraf sanatçılarının çekim merkezi olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuşadası fotoğraf sanatçılarının çekim merkezi olacak

İHA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ve Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği'nin bir araya gelmesi ile oluşan üçlü protokol kent tanıtımı kent hafızası ve yeni bir sanat merkezinin yapılması için ilk adımı attı.

Kuşadası fotoğraf sanatçılarının çekim merkezi olacak

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ve Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği’nin bir araya gelmesi ile oluşan üçlü protokol kent tanıtımı kent hafızası ve yeni bir sanat merkezinin yapılması için ilk adımı attı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV ve KUFSAD Başkanı Levent Köylü’nün protokol imza töreninde her iki derneğin yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları hazır bulundu.
KUSAV Başkanı Levent Köylü protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, “Kuşadası Fotoğraf Festivali (Kuşadası Foto) ile ilgili protokol imzalanması ve Kuşadası Fotoğraf Sanat Galerisi’nin açılması ile ilgili protokolün imzalanması için bir araya geldik. Bu projenin 4 ana çıktısı olacak. 1. Kuşadası Photo, 2.Kuşadası Fotoğraf Sanat Galerisi, 3.Kuşadası Kent Görsel Belleğinin Arşivlenmesi ve 4. Kent Görsel Belleği Müzesi.Kuşadası Fotoğraf Sanat Galerisi’nin içerisinde bir görsel kent hafızası arşivlenecek. Bu faaliyetler kentimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Aynı zamanda Kent Görsel Belleği Müzemizin de içeriğini oluşturacak. KUSADASI PHOTO ile bugüne kadar yapılmış fotoğraf festivallerinin dışına çıkacağız. 12 ay sürecek bir etkinlik takvimi olacak. Çok uzun süredir hazırlandığımız bu projeleri bugün imzaladığımız protokol ile taçlandırmış olduk. Belediye Başkanımız Ömer Günel ilk günden bu yana yanımızda durdu. Kendisi bu projelerin büyük bir paydaşıdır. Hem KUFSAD hem KUSAV hem de Kuşadası Belediyesi bu çalışmaların paydaşlarıdır. Fakat bu işin en büyük paydaşı Kuşadalı’lardır. Tüm Kuşadalı’ların bu projelere ortak olup bizlerle beraber yürümelerini arzu ediyoruz. Projelerin hem Kuşadası hem de Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum ” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel protokol imza töreninde uzun süren tüm detayları ile planlanan bir çalışmanın bugün taçlandırıldığını belirterek, “ Bugün imzaladığımız bu protokolün 4 ayağı olacak. Öncelikle Kuşadası ikinci bir sanat sergi merkezine kavuşacak. Kentlerin tarihi, belleklerinin zenginliği ile ölçülebilir. Bellekleri ne kadar zengin, ne kadar çok ve çeşitlilik içindeyse o kentin dünya sahnesinde aldığı rol o kadar çok olur. Ve yine kentleri geleceği taşıyan bellekleridir. Fotoğraflar ise bir kentin hafızasıdır. Fotoğrafın gücünün ve etkisinin farkında olan çağdaş kentler, kendi belleklerini de içinde barındıran fotoğraf müzelerini kurmuşlardır. KUSADASI PHOTO ile tüm dünyadan ve Türkiye’den fotoğraf sanatçılarının kentimize geleceği ve yıl içine yayılarak 12 ay sürecek bir fotoğrafçılık festivali olacak. Böylelikle hem kentimizin dünya çapında tanıtımı için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız hem de Kuşadası görsel belleğinin arşivlenmesini sağlayacağız. Bu arşivimizi de yakın zaman içinde açacağımız müzede sergileyeceğiz. Bu çalışmada Levent Köylü başta olmak üzere katkı veren herkese Kuşadası adına teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Ticaret Odası’ndan Buharkent Kaymakamı Ülkü’ye ziyaret
YEREL HABERLER Nazilli Ticaret Odası’ndan Buharkent Kaymakamı ...
Aydın MHP; “Güçlü Türk kadını, güçlü Türkiye”
YEREL HABERLER Aydın MHP; “Güçlü Türk kadını, güçlü Türkiye”
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Düştü felç oldu, 19 yıl sonra Kuşadası’nda yürüdü
YEREL HABERLER Düştü felç oldu, 19 yıl sonra Kuşadası’nda yürüdü
Ekonomik sıkıntı yaşayan turizmci ölmek istedi
YEREL HABERLER Ekonomik sıkıntı yaşayan turizmci ölmek istedi
Didim‘de 30 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim‘de 30 düzensiz göçmen yakalandı
Nazilli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Nazilli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Farkındalık gününü doyasıya kutladılar
YEREL HABERLER Farkındalık gününü doyasıya kutladılar
Koçarlı’da anlamlı kutlama Engelliler gününde, engelliler için oluşturulan özel eğitim sınıfı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Koçarlı’da anlamlı kutlama Engelliler gününde, ...
Başkan Özcan İYİ Parti lideri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özcan İYİ Parti lideri ile buluştu
Kaldığı otelin 8. katından atlayan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaldığı otelin 8. katından atlayan kadın hayatını ...
Engelli öğrenci gözleri görmeyen öğretmenine göz oldu
YEREL HABERLER Engelli öğrenci gözleri görmeyen öğretmenine göz oldu
(YARIN)Başkan Atay hava kalitesinin ölçümlerine başlanacağını açıkladı
YEREL HABERLER (YARIN)Başkan Atay hava kalitesinin ölçümlerine ...
Başkan Atay engelli çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Atay engelli çocuklarla bir araya geldi
Didim’de Aralık ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Didim’de Aralık ayında deniz keyfi
Kuşadası'nda engelli vatandaşlar engelsiz bir dünya için yürüdü
YEREL HABERLER Kuşadası'nda engelli vatandaşlar engelsiz bir dünya ...
Didim Belediyesi engellileri yemekte ağırladı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi engellileri yemekte ağırladı
Söke Belediyesi ve Söke Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Söke Belediyesi ve Söke Tapu Müdürlüğü arasında ...
Ata Mahallesi’nde yol yenileme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ata Mahallesi’nde yol yenileme çalışmaları sürüyor
Kuşadası'nda engelli vatandaşlar engelsiz bir dünya için yürüdü
YEREL HABERLER Kuşadası'nda engelli vatandaşlar engelsiz bir dünya ...
Söke'de trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Söke'de trafik kazası; 1 yaralı
Söke'de Engelliler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Söke'de Engelliler Günü etkinliği
Engelliler Günü'nde evlendiler Engelleri evlenmelerine mani olmadı
YEREL HABERLER Engelliler Günü'nde evlendiler Engelleri ...
Nazilli'de 700 litre kaçak şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Nazilli'de 700 litre kaçak şarap ele geçirildi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X