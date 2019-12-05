CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'dan Kuşadası’nda kurum ziyaretleri

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve Aydın Millet Vekili Bülent Tezcan bir takım temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kuşadası’na geldi.

Ziyaretlerine CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı’ndan başlayan Milletvekili Bülent Tezcan’a CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin eşlik etti.

CHP İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bülent Tezcan, Kuşadası’nı ikinci evi olarak gördüğünü belirterek “Kuşadası’ndaki partililerimi birlik beraberlik içinde görmek beni çok mutlu etti. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz, bu zor günleri ancak dayanışma içerisinde atlatabiliriz. Delege seçimlerimiz tamamlandı. Önümüzde kongreler ve büyük kurultayımız var bu sürecide beraberlik içinde geçirelim” dedi.

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP ilçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti. Kuşadası Belediyesi’nin çalışmalarından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Bülent Tezcan, Başkan Ömer Günel’e başarılarının devamını diledi.

CHP Parti Meclis Üyesi ve Aydın Millet Vekili Bülent Tezcan’ın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürüttükleri projelerden bahsetti.

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, ziyaretin ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte TURSAB Kuşadası Bölge Temsil Kurulu, Kuşadası Ticaret Odası ve Kuşadası Kent Konseyi’ni ziyaret ederek temaslarda bulundu.

TURSAB Kuşadası Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurcan, Milletvekili Bülent Tezcan’ın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Kuşadası’nda turizm acentelerinin faaliyetlerinden bahsetti.

Kuşadası Turizmini hakkettiği yere getirmek için tüm kurumlarla çalışamaya hazır olduklarını belirten Milletvekili Bülent Tezcan, TURSAB Kuşadası Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurcan’a çalışmalarında başarılar diledi.

Milletvekili Bülent Tezcan ile Belediye Başkanı Ömer Günel TURSAB ziyaretlerinin ardından Kuşadası Ticaret Odası’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili Bülent Tezcan ve Belediye Başkanı Ömer Günel’in Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldikleri ziyarette Kuşadası’nın tanıtımı için ortaklaşa yürütebilecek projelerle görüşüldü.

Milletvekili Bülent Tezcan ile Belediye Başkanı Ömer Günel son olarak Kuşadası Kent Konseyi’ni ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Bülent Tezcan ile Belediye Başkanı Ömer Günel’i Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Tunç Tuncer ve Yürütme Kurulu Üyeleri karşıladı. Görüşmede Kent Konseyi Başkanı Tunç Tuncer Milletvekili Bülent Tezcan’a konseye bağlı meclislerin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

AYDIN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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