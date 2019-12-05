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Didim’de 1'i Suriyeli 2 organizatör tutuklandı

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına 4 şüpheliden biri Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Didim’de 1'i Suriyeli 2 organizatör tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına 4 şüpheliden biri Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim’den yasa dışı yollardan göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarını alan emniyet güçleri harekete geçti. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM grup amirliği ekipleri Altınkum Mahallesi Cennetkoy mevkiine yaptıkları baskında minibüs içerisinde 13 göçmen yakalanırken olayla ilgili olarak ta araç sahibi ve sürücüsü olan Suriye uyruklu O.O göz altına alındı.
Olayı derinleştiren emniyet güçleri olayın İzmir’den organize edildiği tespit edereken, olayla ilgili olarak İ.D, M.T ve M.T isimli şüpheliler İzmir’deki ikametgahlarında göz altına alındı. Sorgularının ardından Adliyeye sevk edilen 4 şüphelinden İ.D ve M.T adlı şüpheliler adli kontrol şartıyla M.T ve Suriye Uyruklu O.O adlı şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN

05 Aralık 2019 Perşembe

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