Nazilli Belediyespor'un deplasman kabusu

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacağı Yeşilyurt Belediyespor maçına iddialı hazırlanırken, dış saha kabusunu da yenmek istiyor. Evinde iyi sonuçlara imza atan Nazilli, son 2 deplasman maçını ise kaybetti. Karacabey Belediyespor'a 2-1'lik skorla boyun eğen siyah-beyazlılar önceki hafta da Modafen'e tek golle yenilerek yarışta yara aldı.

Nazilli'de teknik direktör Yavuz İncedal, "Son iki deplasman maçımızdan puan alamadık. Hedefi olan bir takım olarak hem sahamızda hem de deplasmanda alacağımız her puan çok önemli. Bu anlamda Yeşilyurt Belediyespor'u yenerek son haftalarda deplasmanlarda yaşadığımız şansızlığımıza son vermek istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Tüm oyuncularımıza güveniyoruz" yorumunu yaptı.



AYDIN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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