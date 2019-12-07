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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuşadası'ndan Marmaris'e gıda taşıyan tır alev alev yandı

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Muğla'nın Marmaris'e gıda malzemesi taşıyan tır, Sakartepe rampasından iniş yaparken elektrik aksamından çıkan yangın sonrası tamamen yandı. Yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kuşadası'ndan Marmaris'e gıda taşıyan tır alev alev yandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Muğla'nın Marmaris’e gıda malzemesi taşıyan tır, Sakartepe rampasından iniş yaparken elektrik aksamından çıkan yangın sonrası tamamen yandı. Yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Aydın Kuşadası ilçesinden Ahmet Özdemir yönetimindeki 35 JJ 8740 plakalı tır, Marmaris’e götürmek için yüklediği gıda maddesi ile Ula Sakartepe rampasından inişi yaptığı sırada araçtan dumanlar yükselmeye başladı.
Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis ambulansı ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan araca Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de müdahale etti. Tır yangınına Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve Ula ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca yaptıkları müdahale ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yanan araca Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de müdahale etti.
Tır yangını sonrası Marmaris ve Köyceğiz istikametine trafik akıyı bir süre durduruldu. Aracın tamamen söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten açıldı.

AYDIN

07 Aralık 2019 Cumartesi

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