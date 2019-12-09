AYTO üyeleri, Fespa Eurasia Baskı Teknolojileri Fuarı’nda

Aydın’ın medya ve reklam sektörünün önde gelen firmaları, Aydın Ticaret Odası (AYTO) koordinasyonunda İstanbul’a düzenlenen Fespa Eurasia Baskı Teknolojileri Fuarı’na gitti.

AYTO, 7. Meslek Komitesine kayıtlı üyelerini, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Fespa Eurasia Baskı Teknolojileri, Malzeme ve Ekipmanları Fuarına götürdü. 120’den fazla katılımcı firma ve 500’den fazla sergilenen marka ile baskı ve endüstriyel reklam sektörlerinin lider fuarı kabul edilen FESPA Eurasia Fuarı’na 30 üye katıldı.

Üyelerinin fuarları görüp sektörleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmelerini önemsediklerini ifade eden AYTO Başkanı Hakan Ülken; “Fuarda stant açan firma sayısının fazla olması ve sergilenen ürünlerin çeşitliliğinin ziyaret eden üyelerimizi memnun ettiğini gördük. Her fuar ziyaretinde düzenlediğimiz anketlerle üyelerimizin isteği doğrultusunda daha iyisini nasıl yapabiliriz gayretindeyiz. Fuarlara katılan üyelerimize şahsım ve idarede görevli arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ederim” dedi.

AYDIN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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