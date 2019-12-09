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Kuşadası’nda değişim şehir içi ulaşımla devam ediyor

İHA

Kuşadası’nda değişim şehir içi ulaşımla devam ediyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim sürecinde verdiği sözleri yerinde getirmeye devam ediyor. Kuşadası trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak şehir merkezinde tek yön uygulamasının 2020 Nisan itibari ile faaliyete girmesi hedefleniyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, özellikle yaz sezonunda şehir merkezinde yaşanan trafik sıkışıklığına son verecek projeyi Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ve Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten ile paylaştı. Şehir merkezi trafiğinde tek yön uygulamasının Kuşadası’na derin bir nefes aldıracağının altını çizen Başkan Ömer Günel “Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile hayata geçirmeyi planladığımız şehir merkezi trafiğinde tek yön uygulaması, Sayın Kaymakamımız Sadettin Yücel’in de onay vermesiyle birlikte Nisan 2020 ayında faaliyete girmiş olacak” dedi.

Proje sunumunu Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Abdullah Memiş’in yaptığı toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Bugün Kuşadası’nın en büyük problemlerinden biri olan trafik sıkışıklığına son verecek projeyi sizlere anlatacağız. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Abdullah Memiş ve ekibi ile ortaklaşa projelendirdiğimiz trafikte tek yön uygulaması sayesinde kentimizde trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu projenin örneklerini gelişmiş birçok Avrupa kentinde görebiliriz. Trafikte tek yön uygulaması kentimizin ana arterlerini oluşturan Atatürk Bulvarı, Candan Tarhan Bulvarı, İnönü Bulvarı ve bağlantı yollarını kapsayacak. Tek yön uygulaması sayesinde yaylarda derin bir nefes almış olacak. Ayrıca proje kapsamında uzun bisiklet yollarına da yer vereceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa yürüteceğimiz trafikte tek yön uygulaması projesini 2020 Nisan ayı içinde hayata geçirmiş olmayı hedefliyoruz. Bu proje sayesinde ‘trafikte tek yön uygulaması, trafiği daha kötü hale getirir’ algısını yıkacağız. Bu projeye onay vermeniz halinde çalışmalara bir an önce başlamayı planlıyoruz” dedi.

Projenin bir turizm kenti olan Kuşadası’nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağını belirten Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel “33 yıllık yerel yönetim tecrübem ile projenizi faydalı buldum. Trafikte tek yön uygulamasının başka kentlerindeki örneklerini biliyorum. Uygulamanın Kuşadası trafiğini rahatlatacağını düşünüyorum” dedi.

AYDIN

09 Aralık 2019 Pazartesi

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