Elektriği ve suyu olmayan apartman dairesinde çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

Aydın’da gece bir apartmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, yanan dairede oturanların elektrik ve sularının kesik olduğu öğrenildi. Gözyaşları içinde yangını izleyip çaresizliğini anlatan Sevinç Gül isimli kadın, dilenerek geçindiğini parası olmadığı için yaklaşık 2 ay önce kiraladığı evin elektrik ve suyunu açtıramadığını söyledi.

Yangın saat 23:00 sıralarında Efeler İlçe merkezi Orta Mahalle Selanik Caddesi üzerinde bulunan 7 numaralı apartmanın 4. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2 ay önce kiraladığı evi çocukları ve akrabaları ile birlikte yerleşen Sevinç Gül’ün yaşadığı daireden dumanlar yükselmeye başladı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri bir yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirirken diğer yandan da zilleri çalıp apartman içinde ‘Yangın var’ diyerek herkesi uyandırdı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla yangına cadde üzerinden müdahale ederken, aparman sakinleri de binayı boşalttı. Apartmanın 3. Katında yaşayan ve yürüme engelli olduğu belirtilen bir yaşlı hasta da yakınları tarafından tekerlekli sandalyesi ile sokağa çıkarıldı.

Kısa sürede tüm daireyi saran alevler, apartmandaki diğer katlara sıçramadan itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangının sobadan çıktığı belirtildi.

İkamet ettiği elektrik ve suyu olmayan dairenin yanması ile kucağındaki çocukla sokakta kalan Sevinç Gül, gözyaşları içerisinde yaşadığı zorluklardan söz ederek “Param olmadığı için evin elektrik ve suyunu açtıramadım. Yalanı yok dilenerek ekmek parası kazanmaya çalışıyorum. Çocuğum da rahatsız. Hep birlikte burada kalıyorduk. Yangın sobanın koltuğa tutuşturması sonucu çıkmış” diyerek evde sularının olmamasından dolayı yangına müdahale edemediklerini ileri sürdü.

Yangın söndürüldükten sonra aparman sakinleri evlerine geri dönerken, tamamen yandığı için oturulamaz hale gelen dairenin sakinlerinin geceyi yakınlarında geçireceği öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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