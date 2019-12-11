Didim Kaymakamlığından MEM projelerine tam destek

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili olarak Didim Kaymakamı Mehmet Türköz başkanlığında bir toplantı düzenlendi.

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleşen toplantıya Kaymakam Türköz başkanlık ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Recep Akdemir ve gönüllü öğretmenler ve idarecilerde katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Türköz 20182019 eğitim öğretim yılında, İlçe milli eğitim müdürü Recep Akdemir başkanlığında yapılan projelerle, tüm okullardan binlerce öğrenciye, sosyal, sanatsal, sprotif, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapılmasında büyük aşamalar kaydedildiğini ifade etti. Kaymakamlıkça desteklenen projelerde Türk Milli Eğitimi hedef ve amaçları doğrultusunda yapılan, yerel, ulusal ve uluslar arası projelerle, Didim’de eğitim öğretimin niteliğinin yükseldiğini belirten Türköz, projelerde görev alan idareci ve öğretmenlere, projelerin yararlanıcısı öğrencilere ve destekleyen velilerine teşekkür etti.



2019 2020 eğitim öğretim yılında da 15 yeni projeyle, öğrencilerin, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik düzeylerini yükseltmeyi planladıklarını belirten Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, projelerin anlatımını ve değerlendirilmesini, aynı misyon ve hedeflerle yaptıklarını belirtti.

Uygulamaya konulması beklenen projelerle ilgili tanıtımlarını yapan öğretmenler, Didim halkının ve Didim’de öğrenim gören çocuklarımızın enerjisi ve katılımlarıyla, özel gereksinimli çocuklarımızı da kapsayan, sanattan, spora, matematikten gezilere, kalkınma ajanslarından, ulusal ajansa, etwinnige, masallardan resim yarışmalarına kadar bir çok alanda proje yazdıklarını belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

AYDIN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.