Minik öğrenciler sürüngenleri inceledi

Aydın Efeler Mimar Sinan Anaokulu öğrencileri ADÜ Fen Bilimleri Biyoloji Fakültesi’nde bulunan laboratuarı ziyaret ederek sürüngenler hakkında bilgi edindi.

Efeler Mimar Sinan Anaokulu Çekirgeler Steam Eğitim Sınıfı ADÜ Fen Bilimleri Biyoloji Fakültesi Zooloji Bölümü Sürüngenler Laboratuvarını ziyaret ederek küçük bilim insanları olarak gözlem ve incelemelerde bulundu. Laboratuarda bulunan canlıları yakından görme fırsatı bulan minik öğrenciler, keyifli ve heyecanlı dakikalar yaşadı.

Ziyarette Prof. Dr. Kurtuluş Olgun öğrencilere sürüngenler ve diğer canlılar hakkında ilginç bilgilerin yer aldığı kısa sunumlar gerçekleştirdi. Prof. Dr Olgun, her canlının yaşama hakkından bahsederek, insanların üstün zekadan daha çok, vicdanlı zekaya ihtiyacı olduğunu ifade etti. Öğrenciler tarafından okullarına davet edilen Prof. Dr. Olgun, ileriki bir tarihte, "Yılanların İlginç Yaşam Hikayesi" adlı sunumu yapmak için, sınıf öğretmenleri ile birlikte ortaklaşa okul öncesine uygun etkinlikler düzenleyeceğini belirtti.

AYDIN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

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