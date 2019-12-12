Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık oluşturuyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Maskesiz Gülücükler Topluluğu yürüttükleri çalışmalar ile kanser hastaları için farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık amacıyla 'Gözündeki Maskeyi Çıkar Lösemiyi Fark Et' ve 'Lösemi Değil İyilik Bulaşıcıdır' diyerek maske etkinliğini gerçekleştiren topluluk, lösemili çocuklar için onların kullanabildiği özel iplerden atkılar, bereler, oyuncaklar ördü.

Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık çalışmaları kapsamında, kanser hastalığını ve iki kanser hastası bireyin yapmak istediklerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolculuğu anlatan The Bucket List adlı filmi izledi.

AYDIN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.