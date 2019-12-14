Aydın’a resim yarışmasında dünya ikinciliği kazandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın’a resim yarışmasında dünya ikinciliği kazandırdı

İHA

Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölüm Başkanı Emine Fida Rüzgar, 'Ahıska Türkleri; Dinmeyen Sızı Sürgün' konulu resim yarışmasında ikinci oldu.

Aydın’a resim yarışmasında dünya ikinciliği kazandırdı

Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölüm Başkanı Emine Fida Rüzgar, ‘Ahıska Türkleri; Dinmeyen Sızı Sürgün’ konulu resim yarışmasında ikinci oldu.
Resim Bölüm Başkanı Emine Fida Rüzgar yaptığı resimle sürgünün acılarını tuvale aktardı. Yarışma iki kategoride gerçekleşti. Rüzgar yetişkin kategorisinde 2’inci olurken, öğrencisi Buğra Talaman öğrenci kategorisinde mansiyon ödülü kazandı. Dünyanın birçok yerinden yarışmaya katılım sağlanırken, ödül alan eserlerden oluşan sergi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. 14 Kasım 1944 tarihinde Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sürgünün 75. Yıl dönümü dolayısıyla Ankara Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir anma programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın himayelerinde gerçekleşen törene Dünyanın her yerinden 2 bin 500 Ahıskalı katıldı. Sürgün şahitlerinin sürgüne dair belgeselinin yayınlandığı törende herkes duygulu anlar yaşadı.
Emine Fida Rüzgar bu büyük başarılarından dolayı çok mutlu olduklarını ve Cumhurbaşkanı’nın eşliğinde burada bulunmaktan onur duyduklarını belirtti.

AYDIN

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın şurasında Menderes’in Memleketi Koçarlı, görücüye çıktı Koçarlı Yöresel Ürünleri Ankara’da göz doldurdu
YEREL HABERLER Kadın şurasında Menderes’in Memleketi Koçarlı, ...
Söke Kent Konseyi’nde yeni dönem seçimleri devam etti
YEREL HABERLER Söke Kent Konseyi’nde yeni dönem seçimleri devam etti
Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
ADÜ’de ‘Tasarımdan Üretime Entegre Çözümler Eğitim Semineri’ düzenlendi
YEREL HABERLER ADÜ’de ‘Tasarımdan Üretime Entegre Çözümler Eğitim ...
Üniversiteli gençler onkoloji hastası miniklere moral oldu
YEREL HABERLER Üniversiteli gençler onkoloji hastası miniklere moral ...
Didim HEM'e yeni derslik
YEREL HABERLER Didim HEM'e yeni derslik
Bilimsel makale yazım kuralları ve yayımlama süreci panelleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bilimsel makale yazım kuralları ve yayımlama süreci ...
Koçarlı Belediyesi Judo Takımı’ndan gururlandıran başarı
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi Judo Takımı’ndan gururlandıran ...
Birçok ilde hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli Nazilli'de yakalandı
YEREL HABERLER Birçok ilde hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli ...
Yenipazar Çarşı şampiyonluk istiyor
YEREL HABERLER Yenipazar Çarşı şampiyonluk istiyor
Didim’de jandarmadan uyuşturucu baskını..
YEREL HABERLER Didim’de jandarmadan uyuşturucu baskını..
Nakliyeci toptan temizlik yaptı Sahibine götürmediği 3 bin kutu temizlik malzemesini Aydın’a sakladı
YEREL HABERLER Nakliyeci toptan temizlik yaptı Sahibine götürmediği ...
ADÜ Öğretim Üyesi Kocatürk ‘En İyi Yayın’ ödülüne layık görüldü
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Kocatürk ‘En İyi Yayın’ ödülüne ...
Söke CHP’de Adalet Çopur adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Söke CHP’de Adalet Çopur adaylığını açıkladı
Kuşadası Belediyesi'nde liyakat ve performansa dayalı atamalar devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi'nde liyakat ve performansa dayalı ...
Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta beşinci
YEREL HABERLER Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta ...
Boksun kalbi Nazilli'de attı
YEREL HABERLER Boksun kalbi Nazilli'de attı
Aydınlı miniklerden Bakan Kasapoğlu’na pankartlı teşekkür
YEREL HABERLER Aydınlı miniklerden Bakan Kasapoğlu’na pankartlı ...
Aydın’a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Aydın’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Aydın’ın ...
Başak Koleji’nden satrançta birincilik
YEREL HABERLER Başak Koleji’nden satrançta birincilik
Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Şan konseri dinleyicilerin beğenisini topladı
YEREL HABERLER Şan konseri dinleyicilerin beğenisini topladı
Nazilli'de 2 kız kardeş uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER Nazilli'de 2 kız kardeş uyuşturucudan tutuklandı
Ankara 6. Kadın Şurası’nda Kuyucak Belediyesi’ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ankara 6. Kadın Şurası’nda Kuyucak Belediyesi’ne ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X