Pehlivan develer kozlarını Buharkent arenasında paylaştı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde düzenlenen deve güreşi şenlikleri yoğun katılımla gerçekleşti. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden getirilen birbirinden ünlü 140 pehlivan devenin kıran kırana güreşleri nefesleri kesti.

Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel deve güreşlerini Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü başta olmak üzere Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Denizli Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Nazilli Belediye eski Başkanı Haluk Alıcık, Yenipazar Belediye eski Başkanı Zafer Savcı, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, KOSGEP Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, davetliler ve yaklaşık 10 bin güreşsever izledi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, her sene düzenli olarak yaptıkları güreşler sayesinde hem gelenek ve görenekleri yaşattıklarını hem de ilçeye gelen misafirleri ile güzel bir geçirdiklerini ifade etti. Başkan Erol konuşmasında, “Buharkent’te geleneksel hale gelmiş deve güreşi festivallerimiz, her sene yapıyoruz. Zaten atalarımızdan gelen bir mirasa, Yörük kültürüne sahip çıkmak, aynı zamanda da Buharkent’imizin tanıtımına bir katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz bir gelenek. Antalya’dan Çanakkale’ye kadar olan bölgede her hafta belirli yerlerde deve güreşleri oluyor. Çok büyük bir ilgi alaka var. Bahar havasında düzenlediğimiz deve güreşinden çok memnunuz ve mutluyuz” dedi.

140 pehlivan devenin güreştiği etkinlikte özel olarak düzenlenen kupa güreşleri ise nefes kesti. Kıyasıya güreşen develer ise sahiplerine kupa kazandırdı. Zaman zaman kaçan devler ise izleyiciyi coştururken güreşleri anlatan cazgır ise ilginç sunumuyla izleyiciden büyük alkış aldı.

