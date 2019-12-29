Kaymakam Çelik ve Başkan Kaplan’dan hastane ziyareti

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Kaymakamı Fırat Çelik ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

"Ulusal Kanser Tarama Programı" kapsamında İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği koordinasyonunda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından Koçarlı’da devam eden kanser tarama çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kaymakam Fırat Çelik ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan hastaneyi ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Şencan, kanseri tedavisinin çok daha kolay ve etkili olabildiği erken evrelerde yakalamanın önemli olduğunu belirtti. Dr. Şencan bu amaçla yapılan tarama çalışmalarında meme kanserinin erken teşhis edilerek tedavisinin yapılması, kanserde erken teşhis ve kanser taramasının önemi hakkındaki farkındalığı arttırmak olduğunu, yapılan çalışmalar kapsamında Koçarlı’daki 4069 yaş arasındaki bayanlara mobil mamografi aracı ile kanser taraması yapıldığı, tarama çalışmalarının 03 Ocak 2020 tarihinde tamamlanacağını aktardı.

AYDIN 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:49

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