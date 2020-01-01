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Belenova’da Uludağ’ı aratmayan manzara Belenova Mesire Alanı kar özlemi çekenleri ağırlıyor

İHA

Kuyucak Belediyesi tarafından hizmete açılan Belenova Mesire Alanı, muhteşem manzarası ile kar özlemi çekenleri ağırlıyor.

Belenova’da Uludağ’ı aratmayan manzara Belenova Mesire Alanı kar özlemi çekenleri ağırlıyor

Kuyucak Belediyesi tarafından hizmete açılan Belenova Mesire Alanı, muhteşem manzarası ile kar özlemi çekenleri ağırlıyor.

Belenova Mesire Alanı, Belenova Mahallesi Gedik mevkiinde 10 hektar ve bin 200 rakımlı, çam ormanından oluşan ve yanında gölet bulunan alan kış aylarında da hizmet vermektedir. Mesire Alanı Kır Lokantası, içerisinde aynı zamanda, çocuk oyun alanı, otopark, yürüyüş yolu alanlarıyla doğanın içerisinde aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturularak vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının 1200 rakımlı çam ormanından oluşan Belenova Mesire Alanı’nda görülmesi ile birlikte Aydın genelindeki vatandaşlar, hem kar sevincini yaşayıp hem de kahvaltılarını yaparak keyifli vakit geçirme şansı yakaladı.

“Uludağ’ı aratmayan manzaraya kavuştuk”
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "İlçemize çok güzel bir turizm yaşam alanı daha kazandırdık. Doğal orman yapısında bulunan çam ağaçlarından oluşan mesire alanında kır lokantası ile birlikte halkımızın kış ve yaz aylarında sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği alanlar oluşturduk. Halkımıza şehrin stresinden uzakta, dinlenebilecekleri ve aynı zamanda da doğanın tadını çıkarabilecekleri alternatif turizm alanı haline getirmiş bulunuyoruz. Etkili olan kar yağışı ile birlikte Uludağ’ı aratmayan manzaraya kavuştuk. Bütün vatandaşlarımızı eşsiz kar manzarası eşliğinde huzur bulacakları mesire alanımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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