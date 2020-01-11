Didim Belediyesi ile Tüm Bel Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Didim Belediyesi ile memur sendikası Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Didim Belediyesi Başkanlık makamında Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve Tüm Bel Sen İşyeri Temsilcisi Özdal Gündüz arasında belediye memurlarının katılımı ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Bel Sen İşyeri Temsilcisi ve Didim Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Özdal Gündüz; "Toplu iş sözleşmesinin başından sonuna kadar bizlere her türlü kolaylığı sağlayan, Belediye Başkanımız A. Deniz Atabay’a, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Deveci, Zeynel Şener, E. Öznur Gündoğdu’ya tüm memurlarımız adına teşekkür ederim" dedi.



Tüm Bel Sen ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise; “Göreve geldiğimiz günden bugüne Çalışan arkadaşlarımızın hayatlarında nasıl iyileştirme yaptırabiliriz? bunun mücadelesini yaptık. Her şeyden önce emekçinin, çalışan insanın hakkını kendisine gecikmeden teslim etmemiz gerekiyor. Bu vesile ile imzalamış olduğumuz sözleşmenin 55 memurumuza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

2020 yılından başlayarak, 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmak üzere Didim Belediyesinde çalışan 55 memuru kapsayan sözleşmede, memurların devletten aldığı maaşlarına net 1169 Türk Lirası iyileştirme yardımı yapılırken, sosyal ve demokratik haklarında da iyileştirilmelere gidildi.

AYDIN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:51

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