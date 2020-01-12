Devrilen traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, zeytin toplamaya giden Berna Çürükoğlu, devrilen traktörden düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, Bozdoğan’ın Kılavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan A.E. idaresindeki traktör, manevra yaparken devrildi. Traktör üzerinde bulunan Berna Çürükoğlu, traktörden yere düşerek başını taşa vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Berna Çürükoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası olayın şoku ile kalp krizi geçiren traktör sürücüsü A.E., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:16

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.