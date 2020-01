AK Parti’li Yavuz, Kızılcaköy’de jeotermal eylemcilerini nöbet çadırında ziyaret etti

Bir süredir Jeotermal Santrallerine karşı olan duruşları sebebiyle gündem de olan Kızılcaköy’e giden Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, kurulan çadırda nöbet tutan Kızılcaköy sakinlerini ziyaret etti.

Jeotermal Santrallerin çevreye ve insan sağlığına karşı zararının olup olmadığının akredite edilmiş bir firma tarafından araştırıldığını, hazırlanan raporun birkaç ay içerisinde açıklanacağını belirten Yavuz, Jeotermal nöbeti tutan Kızılcaköylülerin bu raporun açıklanmasının beklenilmesi gerektiğini belirtti.

Haziran seçimleri sonrasında mecliste yemin ederek göreve başlamalarından sonra Aydın Milletvekilleri olarak ilk işlerinin bu Jeotermal Santrallerinin çevreye ve insan sağlığına karşı zararlı olup olmadığının araştırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından destek istediklerini belirten AK Partili Yavuz, "Seçim döneminde Buharkent, Yenipazar, Germencik gibi ilçelerimizde saha çalışması yaparken, değerli hemşehrilerimiz bizlere Jeotermal Santrallerin çevreye karşı zararı olduğu konusunda endişelerini iletmişlerdi. Seçimlerden sonra Aydın Milletvekilleri olarak bizler mecliste yemin edip göreve başladıktan hemen sonra ilk işimiz olarak bu Jeotermal Santrallerin doğaya karşı gerçekten bir zararı olup olmadığının araştırılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde gündeme getirdik. Değerli bakanımıza, akredite edilmiş bir firma tarafından bu araştırmanın yapılması ve elde edilen verilerden hazırlanacak raporun kamuoyu ile paylaşılmasının doğru olacağı konusunda görüş bildirdik. Değerli Bakanımız Sayın Murat Kurum kurmaylarına gerekli talimatı vererek çalışmalar Bakanlığımız tarafından başlatılmış oldu’’ dedi.



“Muhalefet Vekilleri Jeotermal Algısında Sizi Kullanıyor”

Jeotermallerin araştırılmasında gerekli çalışmayı yapan akredite edilmiş firmanın temsilcilerinin TBMM’de AK Parti, CHP ve İYİ Parti’li Aydın Milletvekillerine yürütülen çalışmalar konusunda birifink verdiklerini belirten Yavuz, ‘’Raporu hazırlayan ilgili firma yetkilileri, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, iki ay kadar önce İYİ Parti ve CHP Aydın Milletvekillerinin de olduğu bir toplantıda bizlere birifink verdiler. Bu zamana kadar yaptıkları çalışmalar ve hazırlığı devam eden raporun durumu ile ilgili bilgilendirmelerde de bulundular. Hatta o toplantıda muhalefet milletvekilleri Jeotermaller ile ilgili birçok soru da yönelttiler ve cevaplarını aldılar. O toplantı ile ilgili izlenimlerini aldıkları bilgileri örgütleriyle paylaşmışlardır. Ama buna rağmen sırf algı yönetmek adına sizleri galeyana getirip halen daha sizleri niçin üzüyorlar? Onların bu algı çalışmalarına alet olmayın. Sizi kullanmalarına müsaade etmeyin. Sizden ricam, öncelikle akredite edilmiş firma tarafından hazırlanan bu raporun tamamlanmasını ve kamuoyu ile paylaşılmasının beklenilmesi.’’ ifadelerini kullandı.



“Jeotermaller Üzerinden Oynanan Oyun ile Üreticiye Darbe Vuruluyor”

Bazım kesimler tarafından kasıtlı olarak Jeotermallerin zararlı olduğu algısı yaratılarak özellikle İncir fiyatlarının piyasanın altına düşürülmesinin sağlandığına dikkat çeken Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, ellerinden çok ucuza aldıkları ürünlerden dolayı üreticiye ciddi bir darbe vurulduğunu belirtti. Yavuz yaptığı açıklama da, ‘’Ortada bilimsel bir veri yokken, Jeotermallerin İncir’i, Zeytin’i kuruttuğu, üreticiyi zarara uğrattığı yaygaraları yapılması bizim üreticilerimize aslında en büyük darbeyi vuran bir eylemdir. Bakınız, Aydın’da bu sezon son on yılın en yüksek rekoltesinde incir üretimi gerçekleşti. İncir’imizin kalitesi ortada. Ama birileri Jeotermaller İncir’e zarar veriyor, insanlarımız kanser vakalarına yakalanıyor diyerekten bir yaygara kopardı, incir fiyatları 5 TL seviyelerine kadar düşüş gösterdi. Oysa ben her ortamda İncir üreticilerimize size oyun oynanıyor, elinizdeki ürünü ucuza satmayın diyerek telkinlerde bulundum. Jeotermaller üzerinden oynanan oyuna örnek olarak, geçtiğimiz dönemlerde Germencik’te bir köyde değerli incir üreticilerimiz ile bir araya gelmiştik. Burada yine Jeotermaller üzerine görüşlerimizi belirtiyorduk. İncir üreticilerimizden olan bir abimiz ‘’boş yere konuşmayın’’ diyerek sözümüzü kesti. Acaba bir tepki ile karşı karşıyamı kalacağız diye düşünürken, incir üreticisi olan çiftçimiz, tamda Jeotermal santraller ile iç içe olan arazisinde yer alan ağaçlardan topladığı incirleri bize sundu. Dedi ki ‘’bakın İncir’in kalitesine, büyüklüğüne… Jeotermallerin incire herhangi bir zararı yok.’’ Bakın bunu söyleyen bir incir üreticisi. Ben bura da Jeotermal Santrallerin savunucusu değilim. Hiç birinin sahibini veya herhangi bir çalışanını yolda görsem tanımam. Ama bu söz konusu Jeotermaller üzerinden algı yaparak ilimizin markası olan İncir’in fiyatını en dibe düşürüp en ucuza kapatma derdinde olanlar var. Biz devlet olarak gerektiğinde yine müdahale de bulunduk. İncir fiyatı hemen normal sevilerine yeniden yükseldi. İfade ettiğim gibi, akredite edilmiş bir firma tarafından ilimiz genelinde faaliyette olan Jeotermallerin çevreye karşı zararlı olup, olmadığı konusunda gerekli raporlama çalışmaları devam ediyor. Birkaç ay içerisinde bu rapor kamuoyu ile paylaşılacaktır. O zaman görelim bakalım bu Jeotermaller gerçekten doğaya ve insana zararlı mı değil mi? ‘’ dedi.

Jeotermal Santrallerin çevreye ve insan sağlığına karşı zararlı olduğu yönünde açıklamalar yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun belediye olarak çevreye karşı sorumluluklarını öncelikle kendileri tarafından yerine getirilmesi gerektiğine değinen AK Partili Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na arıtmaların durumunu sordu. İl genelinde birçok arıtmanın çalışmadığını ve bu sebeple çevrenin kirletilmesine göz yumulduğunu belirten Yavuz, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu arıtmaların faaliyete geçmesinin gerektiğini açıkladı. Yavuz yaptığı açıklama da, ‘’Gerçekten de enerji’den tutun tarımda bile kullanılabilecek sıcak su ihtiyacımızı karşılayabilen kaynaklara sahip bir bölge de yaşıyoruz. Neden bu imkanlardan faydalanmayalım? Madem Jeotermaller bu kadar doğaya, insana zarar veriyor niçin o halde CHP’li Belediyeler bu santrallere çalışma ruhsatı veriyor? Bunu iyi analiz etmek lazım… Büyükşehir Belediye başkanı çevreci biri olduğu yönünde izlenim vermeye çalışıyor. Sormak lazım madem siz bu kadar çevreye sahip çıkan birisiniz, üç dönemdir yerel iktidardasınız, belediye olarak çok büyük bir bütçeye sahipsiniz. Bu zamana kadar, Jeotermallerin çevreye karşı zararı olup olmadığını belirlemek için neden bu araştırmayı yaptırtmadınız? Seçim beyannamelerinizde yer alan arıtmaları halen daha neden çalışır hale getirmiyorsunuz? Çalışmayan arıtmalardan dolayı Büyük Menderesi her gün kirletiyorsunuz, menderes üzerinden denize ulaşan pisliklerden dolayı denizin kirlenmesine engel olmuyorsunuz? Hani nerde kaldı sizin çevreciliğiniz?’’ dedi.



Doğup büyüdüğü şehirde ailesiyle birlikte yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini belirten Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Jeotermallerin yanı sıra sebep her ne olursa olsun yaşadığı bu kentin doğasının yok olmasına, ailesi dahil hiçbir kimsenin sağlığının tehlikeye atılmasına müsaade etmeyeceğini belirtti. Akredite edilmiş firma tarafından açıklanacak rapor sonrasında söz konusu Jeotermal Santrallerin iddia edildiği gibi çevreye ve insan sağlığına karşı zararlı olduğu sonucu çıkması durumunda Kızılcaköy’lülerle birlikte bu santrallere karşı çıkacağını belirten AK Parti’li Yavuz yaptığı açıklama da, ‘’Bende Söke’liyim. Ailem ile bende bu bölge de yaşıyorum. Bilimsel olarak bu söz konusu Jeotermallerin çevreye, insan sağlığına karşı zararlı olduğu yönünde herhangi bir kanıt yokken bu tür algılara meydan vermemeliyiz. Bende Sökeliyim. Ben kendi ailemin, akrabalarımın yaşam alanlarının yok olmasına, eğer gerçekten de bu Jeotermaller insan sağlığını tehlikeye sokuyorsa ben buna müsaade eder miyim? Akredite edilmiş olan firmanın hazırlayacağı rapor bir açıklansın görelim. Eğer gerçekten de çevreyi, insan sağlığını tehlikeye atan bir durum söz konusu ise o günden sonra bu jeotermallere hep birlikte karşı duralım’’ dedi.

AYDIN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:29

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.