Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ilçelerin durumunu değerlendirdi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlçe Devlet Hastanesi Başhekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri Sorumlu hekimlerin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz başkanlığında İlçe Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları, İlçe Sağlık Müdürleri, Entegre İlçe Devlet Hastanesi Başhekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri Sorumlu Hekimleri’nin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal tarafından Aydın’da yürütülen sağlık hizmetlerinin 2019 yılı değerlendirmesine yönelik sunum yapıldı. Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.

AYDIN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:47

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