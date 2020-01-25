Aydın’ın atletizmde başarıları devam ediyor

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda 21 – 22 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 14 Yaş Altı Atletizm Salon Festivaline katılan Aydınlı sporcular başarılı dereceler elde etti.

Atletizm Festivalinde gerçekleştirilen 2008 doğumlu 4x100 m. bayrak yarışında Aydın’ı temsilen katılan Baran Karataş, Nedim Ege Er, Arda Yılmaz Alan ve Koray Uygun’dan oluşan takım Türkiye 3’üncüsü oldular.

Ayrıca 2007 doğumlu Aydınlı sporcu Kıvanç Koyuncu uzun atlama branşında Türkiye 4’üncüsü, Metehan Aktaş Türkiye 6’ncısı olarak madalya alma hakkı kazandılar.



“Başarılı Bir Şampiyona Geçirdik”

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Musa Yörük, başarılı bir şampiyona geçirdiklerini, Aydın ili olarak festival boyunca birçok kategoride başarılı dereceler aldıklarının belirtti. Derece alan tüm sporcularını tebrik eden Antrenör Yörük, desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’na teşekkür etti.

AYDIN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:47

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