Nazilli Belediyespor parkede galip geldi

Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Nazilli Belediyespor, ligin 16. haftasında kıran kırana geçen mücadelede TED Ankara Kolejlileri 6360 yenerek parkeden mutlu ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Nazilli Belediyespor ilk yarıyı 3331 önde kapattı. Karşılaşmanın 3. ve 4. periyotları büyük çekişmeye sahne olurken son topa kadar nasıl mücadele edilmesinin bir örneğini parkede gösteren Naz Naz taraftarının da desteğiyle 6360 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 18 sayı ile Samed Demirok olurken, A. Erhan Kocamış 16 sayı, Emin Akyiğit 11 sayı, İbrahim Gürsan 10 sayı ile göze çarpan oyuncular oldu.

AYDIN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:47

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