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Genç modacılar tasarımlarıyla yarıştı Moda endüstrisinde sürdürülebilirlik elçileri belli oldu

İHA

Moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin tasarımdan başladığına inan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 15. Moda Tasarım Yarışması'nı sürdürülebilirlik eksenli belirledi. EİB Moda Tasarım Yarışmasında, Moda endüstrisinde sürdürülebilirlik elçileri olacak olan 10 finalist iki aşamalı eleme sonrasında belirlendi.

Genç modacılar tasarımlarıyla yarıştı Moda endüstrisinde sürdürülebilirlik elçileri belli oldu

Moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin tasarımdan başladığına inan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 15. Moda Tasarım Yarışması'nı sürdürülebilirlik eksenli belirledi. EİB Moda Tasarım Yarışmasında, Moda endüstrisinde sürdürülebilirlik elçileri olacak olan 10 finalist iki aşamalı eleme sonrasında belirlendi.

Var olan kaynakları en verimli ve doğaya duyarlı şekilde kullanarak gelecek nesillerin umutlarına ve yaşam standartlarına sahip çıkma bilincini ifade eden TechTılıty temalı 15. EİB Moda Tasarım Yarışması ile Hazırgiyim sektörüne genç ve vizyoner tasarımcılar kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, bu yıl tasarım ile sürdürülebilirliği birleştirdiklerini kaydetti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin çalışma programında sürdürülebilirliğin öncelikli konularının başında geldiği bilgisini veren Sertbaş, "Dünya'daki kaynakların sonsuz olmadığını, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerektiğini, bunun içinde çalıştığımızı göstermek istiyoruz. EİB Moda Tasarım Yarışması'nın ana temasını bu amaçla bu yıl TechTılıty olarak belirledik. Genç tasarımcılar bu temaya uygun çok güzel tasarımlar yaptı. 10 Nisan 2020 tarihinde bu tasarımları Moda endüstrisine sunacağız" şeklinde konuştu.

EİB Moda Tasarım Yarışmasının genç tasarımcılar ile moda endüstrisinin tanışmasında köprü görevi gördüğüne vurgu yapan EİB Moda Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı Tuğba Hazar ise, yarışmaya başvuran tasarımcılar arasından 10 tasarımcıyı iki aşamalı eleme sonrasında tespit ettiklerini, tasarımların bundan sonraki süreçte dikim sürecinin başlayacağı bilgisini verdi.

Tasarımcılarımız moda endüstrisinde sürdürülebilirlik elçisi olacaklar
Tasarımcılardan, yeni eserler ortaya çıkarırken en büyük mirasımız olan doğayı bu günkü yaşam iksirimizle birleştirmelerini istedik diyen Hazar, “Tasarımcılarımızın bu bilinç ve ön görüyle doğayı koruyan teknolojileri tasarımlarıyla buluşturdular. Tasarımcılarımız yol gösterici olacaklar ve Moda endüstrisinde sürdürülebilirlik elçisi olacaklar” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe son 20 yılda önemli bir kabuk değişikliği yaşadığını, fason üretimden kendi koleksiyonlarını hazırlayan ve dünyaya ihraç eden bir boyuta kavuştuğunu bu sayede yıllık 18 milyar dolar ihracat seviyesine çıktığını dile getiren Hazar sözlerini şöyle tamamladı; "EİB Moda Tasarım Yarışması ve diğer tasarım yarışmaları bu iklimin oluşmasına büyük katkı sağladı. EİB Moda Tasarım Yarışması dünya çapında tasarımcıların yetiştiği bir kuluçkahane görevi üstlendi."

EİB 15. Moda Tasarım Yarışması’nda finale kalan 10 tasarımcı 4 adet 202021 sonbahar kış koleksiyonu içeren erkek, kadın ya da karma koleksiyonlar ile 10 Nisan 2020 tarihinde Evez Moda Organizasyon Koreografisinde gerçekleştirilecek final defilesinde şampiyonluk için yarışacak.

Hem para hem de yurtdışında eğitim ödülü
EİB Moda Tasarım Yarışmasında birinci olacak tasarımcı 18 bin TL ödüle hak kazanırken, ikinci tasarımcı 13 bin TL, üçüncü tasarımcı 8 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Öte yandan, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin sunduğu projenin Ticaret Bakanlığı’nca onaylanması halinde dereceye giren tasarımcılar yurtdışında eğitim alma imkânına kavuşacak.

Yarışmada ilk 10'a giren tasarımcılar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yarışma Komitesi’nin belirleyeceği EHKİB’in milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiği fuarlardan herhangi birine ziyaretçi olarak katılabilecek.

Kadın tasarımcılar yarışmaya damga vurdu
TechTılıty temalı EİB 15. Moda Tasarım Yarışması'nda 10 Nisan 2020 tarihinde final heyecanı yaşayacak 10 tasarımcıdan 8 tanesi kadın tasarımcılardan oluşurken, 10 finalistin yedi tanesi İstanbul'dan, üç tanesi İzmir'den çıktı. Tasarımcılar şu isimler oldu; Ahmet Can Encin, Aycan Hakalmaz, Ayşe Kaya, Ecem Akçay, Fadime Yıldırım, Gizem Mendi, Gökhan Rençber, Manolya Yalçınkaya, Rabia Zülal Açar ve Selen Tavtın.

AYDIN

26 Ocak 2020 Pazar

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